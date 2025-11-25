Procurio veliki plan Novaka Đokovića! Evo što sprema, Grci već trljaju ruke

Preseljenje Novaka Đokovića u Grčku predstavlja još jednu veliku prekretnicu jer je blizu akvizicije višemilijunskog teniskog kluba u Ateni, a objekt će postati njegova nova baza za trening. Đoković je izazvao brojne reakcije, neke i neugodne u Srbiji, kada se u rujnu saznalo da su on i njegova obitelj zamijnili svoj rodni grad Beograd u Srbiji za obalni grad Glyfadu u grčkoj prijestolnici.

Obitelj Đoković dobila je zlatnu vizu nakon što su kupili rezidenciju u južnom obalnom predgrađu Atene, a njihov novi dom vrijedi više od 800.000 eura, što je minimalni uvjet ulaganja za dobivanje legalnog boravka.

Teniski velikan i njegova supruga Jelena također su upisali svoje dvoje male djece, Stefana (11) i Taru (8), na St Lawrence College, britansku školu u Ateni. Neposredno prije sudjelovanja na svom novom domaćem događaju, Hellenic Championshipu, Đoković je objasnio zašto se obitelj odlučila preseliti.

- Imamo dvoje male djece i pokušavamo se prilagoditi i pronaći najbolje okruženje i za njih. Jer je to prioritet, kako će djeca odrastati u najpovoljnijem okruženju za njihovo psihičko, fizičko i emocionalno zdravlje. Da budu u okruženju u kojem osjećamo da imamo više vremena kao obitelj - kazao je Đoković

I brzo se prilagodio životu u Grčkoj dok je posjećivao razne sportske događaje, a zatim je osvojio svoj prvi naslov pred svojim novim domaćim navijačima u Ateni.

- Osjećam se kao kod kuće igrajući u Ateni. Prije nekoliko mjeseci, kada sam došao ovdje sa svojom obitelji, bio sam jako uzbuđen jer sam oduvijek volio Grčku - ističe Novak.

Osim što je pronašao novi dom, Đoković je također odlučan pronaći najbolje objekte za trening te je uložio veliku investiciju u klub Elliniko. U tom procesu ojačat će svoje veze s Grčkim teniskim savezom. Prema tennis24gr, investicija u Teniski i sportski klub u Elliniku vrijedi 20 milijuna eura, a objekt će se sastojati od 20 teniskih terena, kao i terena za padel i piklbol. Ali to neće biti samo baza za Đokovića, jer Grčki teniski savez želi surađivati ​​s bivšim svjetskim brojem 1 kako bi osigurao da najbolji europski tenisači i juniori također koriste centar. Đoković i njegov brat Đorđe sastali su se posljednjih tjedana s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom i predsjednikom Grčkog teniskog saveza Thodorisom Glavasom kako bi razgovarali o ovom velikom projektu.