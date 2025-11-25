Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO ĆE SRBI OVO PRIMITI?

Procurio veliki plan Novaka Đokovića! Evo što sprema, Grci već trljaju ruke

Beograd: Novak Đoković pratio utakmicu KK Crvena zvezda i KK Alba Berlin
Bane T. Stojanovic/ATA Images/PIXSELL
Autor
Željko Janković
25.11.2025.
u 21:27

Obitelj Đoković dobila je zlatnu vizu nakon što su kupili rezidenciju u južnom obalnom predgrađu Atene, a njihov novi dom vrijedi više od 800.000 eura, što je minimalni uvjet ulaganja za dobivanje legalnog boravka.

Preseljenje Novaka Đokovića u Grčku predstavlja još jednu veliku prekretnicu jer je blizu akvizicije višemilijunskog teniskog kluba u Ateni, a objekt će postati njegova nova baza za trening. Đoković je izazvao brojne reakcije, neke i neugodne u Srbiji, kada se u rujnu saznalo da su on i njegova obitelj zamijnili svoj rodni grad Beograd u Srbiji za obalni grad Glyfadu u grčkoj prijestolnici.
Obitelj Đoković dobila je zlatnu vizu nakon što su kupili rezidenciju u južnom obalnom predgrađu Atene, a njihov novi dom vrijedi više od 800.000 eura, što je minimalni uvjet ulaganja za dobivanje legalnog boravka.

Teniski velikan i njegova supruga Jelena također su upisali svoje dvoje male djece, Stefana (11) i Taru (8), na St Lawrence College, britansku školu u Ateni. Neposredno prije sudjelovanja na svom novom domaćem događaju, Hellenic Championshipu, Đoković je objasnio zašto se obitelj odlučila preseliti.

- Imamo dvoje male djece i pokušavamo se prilagoditi i pronaći najbolje okruženje i za njih. Jer je to prioritet, kako će djeca odrastati u najpovoljnijem okruženju za njihovo psihičko, fizičko i emocionalno zdravlje. Da budu u okruženju u kojem osjećamo da imamo više vremena kao obitelj - kazao je Đoković

I brzo se prilagodio životu u Grčkoj dok je posjećivao razne sportske događaje, a zatim je osvojio svoj prvi naslov pred svojim novim domaćim navijačima u Ateni.

- Osjećam se kao kod kuće igrajući u Ateni. Prije nekoliko mjeseci, kada sam došao ovdje sa svojom obitelji, bio sam jako uzbuđen jer sam oduvijek volio Grčku - ističe Novak.

Osim što je pronašao novi dom, Đoković je također odlučan pronaći najbolje objekte za trening te je uložio veliku investiciju u klub Elliniko. U tom procesu ojačat će svoje veze s Grčkim teniskim savezom. Prema tennis24gr, investicija u Teniski i sportski klub u Elliniku vrijedi 20 milijuna eura, a objekt će se sastojati od 20 teniskih terena, kao i terena za padel i piklbol. Ali to neće biti samo baza za Đokovića, jer Grčki teniski savez želi surađivati ​​s bivšim svjetskim brojem 1 kako bi osigurao da najbolji europski tenisači i juniori također koriste centar. Đoković i njegov brat Đorđe sastali su se posljednjih tjedana s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom i predsjednikom Grčkog teniskog saveza Thodorisom Glavasom kako bi razgovarali o ovom velikom projektu.
Ključne riječi
Grčka Atena tenis Novak Đoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
OB
observercontra
22:42 25.11.2025.

Samo neka je što dalje od Hrvatske.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja