Procurio novi detalj, jasno je tko je zakuhao veliki skandal u Srbiji. Ovo je šokiralo cijelu Europu

Cijeli Novi Pazar danima je čekao povijesnu utakmicu, prvi europski nastup kluba u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Stadion je bio rasprodan u rekordnom roku, a atmosfera je trebala biti slavljenička u gradu s većinskim bošnjačkim stanovništvom koji se nalazi blizu granice s Kosovom. Ipak, umjesto nogometnog praznika, dvoboj protiv poljske Jagiellonije Białystok pretvorio se u scenu kaosa i nasilja koje je zasjenilo povijesni uspjeh kluba. Tenzije su počele i prije same utakmice, a potaknuli su ih poljski huligani. Navijači Jagiellonije, poznati po svojim radikalnim stavovima, uoči puta u Srbiju objavili su provokativnu poruku na društvenim mrežama. Novi Pazar su opisali kao "jednu od najnestabilnijih točaka na Balkanu" i "muslimansku enklavu koje se i sama Srbija stidi", smještenu pored "ukradenog Kosova". Poruku je pratila i fotografija s natpisom "Kosovo je Srbija", uz prekriženu albansku zastavu, što je bila jasna najava da u Novi Pazar ne dolaze s miroljubivim namjerama.

Provokacije su kulminirale na tribinama tijekom same utakmice. Gostujući navijači su, kako prenose mediji, u više navrata pokrenuli sramotna nacionalistička skandiranja. Kap koja je prelila čašu bio je povik "Kosovo je srce Srbije", što je izazvalo bijes i revolt domaćih navijača. Prvotni zvižduci i negodovanje ubrzo su prerasli u otvoreni sukob, pogotovo nakon što je Jagiellonia postigla pogodak. Ubrzo nakon provokacija, situacija je eskalirala u fizički obračun. Navijači Novog Pazara probili su se prema dijelu tribine gdje su bili smješteni poljski huligani, koji su se nalazili u odvojenom "kavezu". Jedan od domaćih navijača uspio je preskočiti ogradu i doći do gostujućeg sektora, započevši tučnjavu prije nego što je policija uspjela reagirati. Snage reda morale su upotrijebiti silu kako bi spriječile daljnju eskalaciju i masovni sukob, no zabilježeno je da je najmanje jedan poljski navijač ozlijeđen u neredima koji su se s ulica prelili na stadion.

🇷🇸🇧🇦 | Novi Pazar - Jagiellonia maçı öncesi statta kavga çıktı. pic.twitter.com/nIuiwa8QvI — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) July 24, 2025

Incident, nažalost, nije bio posve neočekivan. Huliganska skupina koja prati Jagielloniju od ranije je poznata po svojim ekstremno desnim i nacionalističkim stavovima. S druge strane, navijači Novog Pazara, grada s većinskim bošnjačkim stanovništvom, često su iskazivali podršku Kosovu, posebice tijekom derbija s beogradskim klubovima. Sam klub je uoči utakmice apelirao na navijače da poštuju pravila kako bi izbjegli kazne Uefe, no provokacije su bile previše izravne da bi se izbjegao sukob.

Na kraju, sportski je rezultat pao u drugi plan. Jagiellonia je osigurala pobjedu od 2:1, no povijesna večer za Novi Pazar ostala je trajno obilježena ružnim scenama nasilja. Umjesto slavlja, utakmica drugog pretkola Konferencijske lige ostat će upamćena kao jedna od "najvrućih" na europskoj sceni, gdje su političke tenzije zasjenile sve ono lijepo što je sport trebao predstavljati.