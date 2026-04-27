Pročitajte što Talijani pišu o Modriću poslije dvoboja u kojem je pretrpio strašan udarac u glavu

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus su na San Siru odigrali bez pogodaka. Luka Modrić je za domaćine igrao do 80. minute kada je napustio teren nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama.

Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan Vatrenih morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

Talijanski mediji u ocjenama za Modrića uglavnom su imali slično mišljenje. Talijanska verzija Eurosporta dao mu je 6.5 i istaknuo da, kao i obično vodi momčad, da je uvijek na pravom mjestu, pažljiv u kontroli ritma te tehnički i dalje na izvrsnom nivou.

CalcioMercato bio je još detaljniji.

- Inteligencija primijenjena na nogomet, još jedna lekcija hrvatskog veznjaka. U kompliciranoj, čvrstoj i taktičkoj utakmici kvaliteta Hrvata bila je dašak kisika. Nikada se ne štedi, bori se centimetar po centimetar, lopta po lopta, sve do snažnog, ali slučajnog sudara s Locatellijem - napisao je CalcioMercato uz ocjenu 6.5

Posebno pohvalan bio je portal Milan News, koji mu je također dao 6.5.

- Klasa u svakom dodiru lopte. Samim pokretima zavrtio je Locatellija. Thuram je bio tvrđi suparnik, ali Don Luka se nije dao zastrašiti. Dobro je vodio nekoliko tranzicija. Izašao je zbog sudara glavama s Locatellijem - napisao je Milan News.