Dalićev plan za Panamu je logičan, nema više vremena za eksperimente!

Zadnjih je dana i Stjepan Tomas promišljao o izvedbi hrvatske reprezentacije na otvaranju protiv Engleske. Složio se s ključnim tezama da je pobjedu odnijela bolja, brža i agresivnija momčad.

– Pali smo zbog jednog segmenta koji je prelako slomio naše taktičke zamisli. Jako smo loše branili prekide, o čemu najbolje govori podatak da nam je Engleska iz osam udaraca iz kuta stvorila čak šest stopostotnih prilika. To su stvari na koje moramo obratiti pozornost – počeo je Tomas.

Stalne prijetnje

Unatoč pripremama na treninzima i upozorenjima igračima, obrana je djelovala kao da nije prisutna u vlastitom šesnaestercu. Izgubila se disciplina, koncentracija i, ono što je izbornik posebno naglasio, osobna odgovornost. Poraz se počeo kristalizirati upravo u tim trenucima, kada su Englezi bez prevelikog napora iz igre stvarali višak i prijetnje nakon gotovo svakog prekida.

– Tako je, ali problemi nisu bili vidljivi samo u branjenju kornera. Cjelokupna ravnoteža momčadi bila je narušena, što je postalo očito nakon trećeg pogotka Engleske na samom početku drugog poluvremena. Gol Judea Bellinghama, koji se praktički prošetao od sredine terena do naše mreže a da ga nitko od braniča nije ozbiljnije pokušao zaustaviti, bio je prikaz pada koncentracije. No, u toj postavci nedostaje nam iskustva u zadnjoj liniji i lider obrane. Vidljivo je to bilo kod naših pogodaka. To su stvari na koje moramo obratiti pozornost. U moje doba, ali i gotovo sve generacije vatrenih, imale su taj faktor iskustva u obrani koji vam je otvarao neke druge opcije – kaže Tomas.

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Dalić je odbacio tezu da je isključivi krivac sustav s tri braniča, naglasivši da nijedna formacija ne može funkcionirati kada protivniku poklonite tri pogotka. Ipak, između redaka je priznao da eksperiment nije donio željenu čvrstinu.

– Upravo suprotno, umjesto sigurnosti, donio je propusnost i na kraju je rezultirao s četiri primljena pogotka i činjenicom da je vratar Dominik Livaković, unatoč svemu, bio jedan od najboljih pojedinaca, spriječivši još teži poraz. Svidio mi se detalj kada je Kane branio svoj gol na kraju utakmice. To dovoljno govori o njihovoj mentalnoj izbalansiranosti – ističe Tomas.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je i taktičke promjene za utakmicu s Panamom. Istaknuo je, među ostalim, da je Hrvatska najveće uspjehe ostvarila u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1. Znači li to da ćemo se protiv Paname opet vratiti spomenutom sustavu?

– Vidjeli smo protiv Engleske da je lako modificirati sustav naše igre. Ali treba vam vremena da se uigra sustav s trojicom u zadnjoj liniji. No, to nije samo kozmetička promjena već pokušaj da se momčadi vrati stabilnost i jasne uloge. Nisam zadovoljan načinom branjenja u zoni, tu svatko mora uzeti svog igrača i striktno ga pokrivati. Protiv Paname, momčadi koja pod vodstvom Thomasa Christiansena gaji posjed i voli kontrolirati ritam, ali istovremeno pokazuje ranjivost u obrani, Hrvatskoj je potrebna ne samo strpljiva izgradnja napada već i čvrstina i brza reakcija nakon izgubljene lopte. Sustav s četvoricom u zadnjoj liniji omogućuje jasnije linije pritiska i bolju raspodjelu odgovornosti, pogotovo u zaštiti prostora od panamskih brzih krila poput Ismaela Díaza. To je, kako je naveo i sam izbornik u svojoj analizi, povratak provjerenom receptu u trenutku kad nema vremena za nove eksperimente – naglašava Tomas.

Najkonkretnija najavljena promjena odnosi se na vrh napada. Iako je Petar Musa iskoristio svoje minute protiv Engleske i postigao pogodak za 2:2, u prvoj postavi protiv Paname naći će se Ante Budimir.

Što donosi Budimir?

– Dalić je objasnio da je Musa protiv Engleza dobio prednost i zbog svojih obrambenih zadaća, no protiv Paname će Hrvatskoj trebati drukčiji profil napadača. Budimir donosi igru leđima prema golu, sposobnost zadržavanja lopte i stalnu prisutnost između suparničkih stopera. U utakmici u kojoj se očekuje da će Hrvatska dominirati i tražiti pukotine u panamskoj obrani, takav tip igrača može otvoriti prostor za vezne igrače iz drugog plana. Njegova fizička snaga i igra glavom bit će ključni, pogotovo jer je Panama pokazala slabosti u branjenju prekida i zračnim duelima. Njegova važnost očituje se stoga i u obrani vlastitog gola, segmentu koji se nakon Engleske pod hitno mora popraviti – kaže Tomas.

Nakon prvog kola situacija u skupini L postala je vrlo jasna.

– Pobjeda je apsolutni imperativ. Igrati pod takvim psihološkim pritiskom, gdje nemaš pravo na kiks, jedan je od najtežih izazova u nogometu. Svaka pogreška ima dvostruku težinu, a grč i strah od neuspjeha mogu sputati i najiskusnije. No, ova momčad iskusila je sve i u tom smislu neće biti problema. Iako novi format natjecanja s 32 momčadi u nokaut-fazi nudi priliku i za osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, oslanjanje na takve kalkulacije bio bi prevelik rizik. Pobjeda protiv Paname jedini je ishod koji Hrvatskoj vraća kontrolu prije posljednjeg kola i susreta s Ganom – zaključio je Tomas.