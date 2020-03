Probudio se iz kome nakon godinu dana, obitelj otkrila kako sada živi

Abdelhak Nouri (22), Ajaxov nogometaš, pušten je na kućnu njegu nakon što se prije godinu i pol, u kolovozu 2018. godine probudio iz kome u koju je pao 7. srpnja 2017., kada se srušio na terenu za vrijeme prijateljske utakmice protiv Werdera.

Nouri je na terenu pretrpio srčani zastoj i završio je u induciranoj komi. Dodatne pretrage pokazale su kako je pretrpio ozbiljna oštećenja mozga.

Srećom, iako je vodio tešku bitku, Nouri se probudio iz kome.

- On je u invalidskim kolicima. Odgovara na pitanja, komunicira obrvama ili smiješkom. On je tu s nama, zanima ga nogomet, gledamo utakmice. Ponekad malo djeluje izgubljeno, no to se može dogoditi ako od njega nešto zatražite. To je puno bolje od onoga što su mu predviđali - rekao je Nourijev brat, a obitelj je adaptirala kuću za njega.

- Živi u svojoj kući koju smo kupili i adaptirali nakon toga. Članovi obitelji su u smjenama pazili na njega, nikada nije ostajao sam. Sada je u toj kući često četiri ili pet članova obitelji, plus dodatna skrb.

Ajaxov izvršni direktor, slavni Edwin van der Sar, nekadašnji vratar Fulhama i Manchester Uniteda, izjavio je da su kardiolozi, proučavajući nove dokaze koje je iznijela obitelj, ustanovili da je previše vremena potrošeno na čišćenje Nourijevih dišnih puteva. Dodao je i kako su doktori bili 'nedovoljno fokusirani na otkucaje srca, cirkulaciju i oživljavanje'.

- Priznajemo našu odgovornost za posljedice ovoga - rekao je Van der Sar.

