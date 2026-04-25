Tko je ljepotica koja je tenisača optužila za špijunažu: Imala sam vezu iz pakla

Ime Araceli Torrado donedavno je bilo poznato uglavnom u argentinskim modnim i medijskim krugovima. Rođena u Rosariju, ova 29-godišnja ljepotica izgradila je uspješnu karijeru kao model, spikerica i influencerica s više od 200 tisuća pratitelja na Instagramu. Iako je i prije bila u vezama s poznatim sportašima, uvijek se trudila zadržati privatnost i držati se podalje od skandala. No, veza s bivšim trećim tenisačem svijeta, Davidom Nalbandianom, gurnula ju je pod reflektore na način koji nije mogla ni zamisliti. Njihova romansa, koja je postala javna u veljači 2023. godine, samo dva mjeseca nakon što je Nalbandian okončao 22-godišnju vezu s Victorijom Bosch s kojom ima dvoje djece, u početku se činila idiličnom. Par se često pojavljivao zajedno u javnosti, no sreća nije dugo trajala.

Nakon što se Torrado preselila u Buenos Aires, veza je postala napeta, a u lipnju 2023. godine uslijedio je prekid. Ubrzo nakon toga, idila se pretvorila u noćnu moru. Torrado je protiv 41-godišnjeg Nalbandiana podnijela prijavu za uznemiravanje i uhođenje, tvrdeći da je tenisač postavio skrivenu kameru u stan koji su dijelili kako bi je mogao nadzirati i kontrolirati. Njezine optužbe potkrijepljene su uznemirujućim dokazima koji su zgrozili argentinsku, ali i svjetsku javnost, bacivši tamnu sjenu na karijeru jednog od najtalentiranijih tenisača svoje generacije, poznatog po vatrenom temperamentu još od igračkih dana.

Jezivo otkriće dogodilo se u lipnju, kada je njezin brat, boraveći u stanu, primijetio čudan odsjaj iza rešetke ventilacijskog otvora u spavaćoj sobi. Kada je uklonio poklopac, pronašao je skrivenu kameru povezanu s internetom, usmjerenu izravno prema krevetu i sposobnu slati snimke na mobilni uređaj.

- Horor je bio neopisiv. On me ne samo promatrao, nego me mogao vidjeti i golu - izjavila je Torrado medijima, opisujući paniku i tjeskobu pri pomisli da bi Nalbandian mogao posjedovati njezine intimne snimke.

Cijeli slučaj dobio je novu dimenziju kada su u javnost procurile audiosnimke koje je objavila argentinska televizija C5N, a na kojima se čuje razgovor između Torrado i Nalbandiana nakon otkrića kamere. U snimkama, Torrado se suočava s njim, govoreći:

- Već znam da si je ti postavio, makar se pravio budalom i ne želiš mi to priznati.

Nakon inzistiranja, Nalbandian je popustio. "Želiš da budem iskren? Da, ja sam je postavio onaj dan", priznao je, nudeći bizarno opravdanje.

Tvrdio je da zbog problema s internetskom vezom nikada nije uspio vidjeti nijednu snimku te da mu namjera nije bila špijuniranje njezinih intimnih trenutaka, već nešto posve drugo.

- Jedina namjera bila je da te malo bolje razumijem, da na neki način malo više suosjećam - rekao je

Unatoč njegovom priznanju, pravni put za Araceli Torrado pokazao se kompliciranim. Prvotna istraga tužiteljstva u Buenos Airesu zaključila je da postavljanje kamere u stanu koji je i sam posjedovao ne predstavlja kazneno djelo, zbog čega su optužbe odbačene. No, manekenka i njezin odvjetnički tim nisu odustali. Pokrenuli su privatnu tužbu za uhođenje i uznemiravanje te zatražili zabranu prilaska i oduzimanje svih Nalbandianovih elektroničkih uređaja. Njezin odvjetnik, Martin Olari Ugrotte, tvrdi da posjeduju dokaze da je bivši finalist Wimbledona ipak gledao snimke.

- Imamo dokaze koji potvrđuju da je Nalbandian koristio kameru za daljinsko gledanje. Toliko da je jednom prilikom pitao Araceli: 'Zar ne planiraš ustati cijeli dan?' Očito je da je vidio te snimke - izjavio je Ugrotte.

S druge strane, David Nalbandian, koji je tijekom karijere osvojio 11 ATP naslova i zaradio više od 11 milijuna dolara, sve optužbe odbacuje kao pokušaj iznude. U izjavi za argentinski list Clarín, poručio je da je sud već donio odluku u njegovu korist te da Torrado i njezin tim samo "žele novac i slavu". Njegova obrana temelji se na tvrdnji da je riječ o financijski motiviranom napadu na njegov ugled.

Prije turbulentne veze s Nalbandianom, Araceli Torrado bila je poznata po dvogodišnjoj vezi s bivšim argentinskim nogometašem i igračem Manchester Uniteda, Juanom Sebastiánom Verónom, s kojim je i živjela. Povezivali su je i sa svjetskim prvakom u Moto GP-u, Francuzom Fabiom Quartararoom, no unatoč vezama s poznatim sportašima, uvijek je uspijevala svoj privatni život držati daleko od očiju javnosti. Ova afera to je promijenila, no Torrado je jasno dala do znanja da neće odustati od borbe za pravdu.