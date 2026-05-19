MILJENIK NAVIJAČA

Preokret na Maksimiru: Dinamo će 40-godišnjaku ponuditi novi ugovor

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a, zagrijavanje
19.05.2026.
u 11:49

Dinamo ovog ljeta možda čekaju velike promjene na vratarskoj poziciji. U Maksimiru su odlučni u naumu da zadrže Dominika Livakovića, ali on je posuđeni igrač Fenerbahčea i u taj klub će se na ljeto morati vratiti

Danijel Zagorac član je Dinama već deset godina, uz iznimku jedne polusezone proveden na posudbi u Lokomotivi, i prometnuo se u pravog vojnika kluba. 'Zagi' nikada nije imao status prvog vratara i ne može se reći kako se previše naigrao u dresu plavih, ali je poznat kao dobri duh svlačionice i mentor mnogih igrača. Zagorac je omiljeni član Dinama, zadužen za održavanje dobrih odnosa u svlačionici, a čini se kako predsjednik Zvonimir Boban želi da s tim i nastavi.

Kako piše Germanijak, klub će Zagorcu ponuditi novi jednogodišnji ugovor koji bi trebao isteći u lipnju sljedeće godine. Braniti najvjerojatnije neće, budući da je tek četvrti izbor, ali njegova prisutnost u svlačionici očito se smatra nezamjenjivom.

'Pakiram se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Dinamo ovog ljeta možda čekaju velike promjene na vratarskoj poziciji. U Maksimiru su odlučni u naumu da zadrže Dominika Livakovića, ali on je posuđeni igrač Fenerbahčea i u taj klub će se na ljeto morati vratiti. Moguće je da odmah i napusti turski klub, no to tek treba vidjeti. Nikola Čavlina vratit će se s posudbe u Comu gdje nije dobio ni minute, a ni Mario Kovačević ne računa na njega.

Ivan Nevistić trebao bi napustiti klub, dok će Ivan Filipović imati status drugog vratara. U seriji nepoznanica, sigurnost koju Zagorac donosi je vrlo cijenjena. On je za Dinamo dosad branio 93 puta i primio 76 golova, dok je 47 puta sačuvao mrežu netaknutom. Iskusni vratar ujedno je i najstariji član Dinamove svlačionice, u veljači sljedeće godine napunit će 40.
