NA ODLASKU?

Insajder tvrdi da bi Sučić već mogao napustiti Inter: Evo koliko bi Dinamo zaradio

Serie A - Inter Milan v Parma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.05.2026.
u 08:59

Talijanski mediji pišu kako ga Inter u budućnosti vidi kao jednog od nositelja igre, no insjader Gianluca Di Marzio piše kako nije nemoguće da napusti Nerazzure nakon samo jedne sezone

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić tek se prošlog ljeta pridružio milanskom Interu. Transfer je dogovoren još u siječnju 2025., no Sučić je drugi dio te sezone proveo u Dinamu pa se na ljeto preselio na San Siro i oduševio u prvoj sezoni. Upisao je 49 nastupa te zabio četiri pogotka i dodao četiri asistencije, a Inter je osvojio dvostruku krunu.

Talijanski mediji pišu kako ga Inter u budućnosti vidi kao jednog od nositelja igre, no insjader Gianluca Di Marzio piše kako nije nemoguće da napusti Nerazzure nakon samo jedne sezone. Iako se nalazi u klupskim planovima, ponuda koja 'izbija iz cipela' mogla b natjerati Inter na prodaju.

- Petar Sučić potpuno je u Interovim planovima za budućnost, no Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi biti prilika da se dodatno istakne i predstavi cijelom svijetu. Moguće je da stignu ponude, a postoje i one kojima Inter ne bi mogao reći ne - napisao je.

Poznato je kako su velika natjecanja često odskočna daska za igrače i da su klubovi obično najaktivniji u kupovini nakon reprezentativnih turnira. Tako bi Sučićeva eventualna prodaja mogla debelo premašiti njegovu tržišnu vrijednost od 30 milijuna eura. Dapače, mogao bi dostići cijenu od 50 do 60 milijuna eura, a za to navija i zagrebački Dinamo.

Plavi su za njegov odlazak na San Siro dobili 15 milijuna eura te su zadržali pravo na deset posto od profita koji će Inter ostvariti njegovom prodajom. To znači da bi u slučaju prodaje za 60 milijuna eura, četiri i pol milijuna eura išlo Dinamu. 

