Bišćan glavni kandidat za preuzimanje slovačkog kluba: Konkurent mu je legendarni igrač Cityja

Slovan iz Bratislave u potrazi je za novim trenerom nakon što je Vladimir Weiss Stariji potvrdio kako će napustiti klub nakon pet godina kako bi se vratuo na klupu slovačke reprezentacije. Kao glavni favorit za posao spominje se hrvatski stručnjak Igor Bišćan, a klub razmatra i legendarnog bivšeg igrača Manchester Cityja i Barcelone, Yayu Tourea.

Izvršni direktor kluba Ivan Kmotrik objasnio je planove kluba za imenovanje novog trenera. Tvrdi kako do kraja mjeseca žele imati tu situaciju riješenu kako bi se normalno moglo krenuti s pripremama za sljedeću sezonu između desetog i 15. lipnja:

- U završnoj smo fazi odabira novog glavnog trenera prve momčadi. To pitanje želimo riješiti do kraja ovog mjeseca. Imamo još dovoljno vremena, pripreme počinju između 10. i 15. lipnja. Kod ovako važne odluke za cijeli klub potrebno je temeljito pristupiti odabiru i pregovorima te razmotriti sve aspekte - rekao je pa se osvrnuo na kandidate:

- Jučer i danas sam imao sastanke na tu temu izvan Slovačke, a novi su planirani tijekom tjedna. Mogu potvrditi da su imena koja se spominju u medijima, Igor Bišćan i Yaya Touré, u našem najužem krugu od pet kandidata. S Fernandom Torresom, koji se također spominjao, trenutno ne pregovaramo - zaključio je.

Bišćan je u karijeri vodio Rudeš, Olimpiju iz Ljubljane, Rijeku, hrvatsku U-21 reprezentaciju, Dinamo te saudijski Al-Shabab i katarski Al-Ahli. Bez posla je od studenog prošle godine kada je napustio katarski klub. Toure s druge strane nema trenerskog instinkta, a navodno ga se razmatra jer njegovu trenersku karijeru vodi agencija bliska slovačkom klubu.

Dosad je radio kao pomoćnik u Olimpiku iz Donjecka, Ahmatu iz Groznog, Standardu iz Liègea i kao asistent Robertu Manciniju u reprezentaciji Saudijske Arabije.