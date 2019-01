Prekinut niz pobjeda iz ABA lige Slaven Rimac razočaran

Košarkaši Cedevite porazom su započeli natjecanje u Top 16 fazi Eurokupa. Nakon što su sve učinili da ne pobijede - a izgubili su 20 lopti i suparniku dopustili 14 napadačkih skokova - cedevitaši su na svom parketu nadjačani od španjolskog prvoligaša Andorre (81:87).

Još u 31. minuti sve je izgledalo posve izgubljeno jer su gosti otišli na “plus 17” (59:76), no onda je stvar pokrenuo krilni igrač Cook (14 koševa) sa sedam uzastopnih koševa za manje od minute. Priključio se potom i, prekršajima opterećeni, Pullen koji je zabio bacanja i tricu za izjednačenje (81:81). Nažalost, tada slijedi kobna posljednja minuta u kojoj su si domaćini “zabili dva autogola”.

Kod rezultata 81:83 Murić je neoprezno izvodio loptu koju je presjekao Walker i zabio. Koliko god je za to kriv Murić toliko su krivi i bekovi Cobbs i Pullen. Cobbs je izabrao potpuno krivi kut prilaska igraču koji izvodi loptu, a Pullen je otišao daleko na drugu polovicu pa Murić nije niti imao više od jedne opcije dodavanja koja je, očito, bila pročitana.

U sljedećem pak napadu domaćina Cobbs je napravio prekršaj u napadu nad najboljim igračem utakmice Albicyjem (22 koša, šest trica) i to je bio kraj svih nadanja.

- Ta Murićeva izgubljena lopta, a to nije bio plod nekog njihova strašnog presinga, ogledalo je naše igre i dokaz da nismo niti zaslužili pobijediti. Više je stvari koje su kod tog izvođenja loše napravljene. Od Cobbsa koji je ušao u loš kut, Pullena koji nije ostao na svojoj polovici do ostalih igrača koji se nisu uključili u to izvođenje. No, te stvari se događaju upravo kada nisi spreman pobijediti - priznao je Cedevitin strateg Slaven Rimac koji je još dodao:

- Premeki smo mi bili za jednu ovakvu utakmicu.

S druge strane, gosti su najboljeg Cedevitina strijelca Pullena dobro čuvali, a pomogao im je i on jer se zarana uveo u tri prekršaja što je navelo trenera Rimca da ga koristi samo 20 minuta (15 koševa). Onih 14 napadačkih skokova gostiju govore o Cedevitinoj skakačkoj slabosti.

U nedostatku druge petice, morao je kapetan Stipanović igrati 35 (od 40) minuta pri čemu je on kao centar bio drugi najbolji Cedevitin dodavač (6 asista). Među 20 izgubljenih lopti bilo je puno nekih što pretencioznih što neopreznih dodavanja pa je kapetan ustvrdio:

- Bili smo u nizu od sedam pobjeda u ABA ligi pa sam se nadao dobroj našoj predstavi. Nažalost, činili smo početničke pogreške. Ovo je bolan poraz jer za ulazak u Top 8 morate dobijati domaće utakmice, a sada ćemo ovo morati negdje nadoknaditi.

Koliko će to biti moguće vidjet ćemo već u narednih 14 dana kada cedevitašima slijede dva ruska gostovanja. Za tjedan dana kod Zenita u Sankt Peterburgu, a za dva tjedna kod Unicsa u Kazanju. A u njihovu dvoboju slavio je Unics (68:67).

