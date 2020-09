'Predstojeće Prvenstvo Hrvatske bit će svojevrsna prevara, pribojavam se i kupljenih glasova'

Na adrese većine klubova stigli su dopisi koje je proteklih dana uputio Srećko Šuk, trener srebrnog olimpijca Damira Martina, ali i bivši veslački izbornik. A mi smo ga baš planirali nazvati da vidimo što se događa s njegovim štićenikom uoči Damšina prvog službenog nastupa u više od godinu dana.

Malo ozbiljnih vesača

– Posljednji put Damir je nastupio na SP-u 1. 9. 2019. gdje je osmim mjestom ispunio olimpijsku normu za Tokio 2020. Već prije SP-a eskalirao je njegov problem s kukom, tako da je u listopadu završio na operaciji. I zato je nama odgoda Olimpijskih igara dobro došla, jer da su se održavale ovog srpnja sve bismo morali raditi na brzinu, a Damir ne bi bio potpuno oporavljen.

Nakon toga, plan je bio da u listopadu započnemo pripreme za olimpijsku 2021., no u tome nas je pomalo omelo premještanje Prvenstva Europe za taj mjesec. Stoga za EP nećemo Damira dovoditi do vrhunca forme jer bi ga nakon toga trebalo opet dobro odmoriti, a onda nam ne bi ostalo dovoljno vremena za olimpijske pripreme.

Iako živimo u vrijeme svjetske dominacije braće Sinković, Šuk tvrdi da je hrvatsko veslanje u lošem stanju. Čime to potkrepljuje?

– Maknite na stranu braću Sinković i Damira Martina, jer oni su stvoreni prije, pa se zapitajte koje su to novostvorene vrijednosti? Sve se svodi na braću Lončarić i sestre Jurković koje su bile bolje kada su bile mlađe. Nedostaje nam i masovnosti, predstojeće Prvenstvo Hrvatske bit će svojevrsna prevara. Rastegnuli su ga na četiri dana kako bi juniori mogli nastupati i u seniorskoj konkurenciji i kako bi se mislilo da imamo puno veslača. A onih ozbiljnih imamo vrlo malo.

U svojim dopisima Šuk aktualnog predsjednika HVS-a Branimira Bašića zove “velikim vođom” te zagovara njegovu smjenu.

– Zamjeram mu obmanjivanje i veslača i klubova, pa tako i javnosti. Recimo, i dalje nemamo veslački centar, a Savez nema sponzora. Da nema novca HOO-a, hrvatsko veslanje bi propalo. Prigodom posljednjih izbora kazao je da se misli kandidirati za samo jedan mandat, ali mu se očito svidjelo pa želi i dalje predvoditi HVS. Ali ne da bi stvarao novu vrijednost, već da bi namirio svoju glasačku mašineriju i uživao u kolaču koji je netko drugi ispekao.

A hoće li Bašić uistinu nastaviti voditi HVS, znat će se u subotu kada je planirana izborna Skupština u Zagrebu. Nije li se Šuk javio odveć prekasno, jer kandidacijski rok je prošao, a osim Bašića nitko se nije prijavio?

– Ako se ljudima otvore oči, neće dići ruku za Bašića pa će se predsjednik birati drugi put, a u međuvremenu se može pojaviti netko ozbiljan. Kažu mi da sam paranoičan, no mogu i potkrijepiti ono što govorim jer poznajem te ljude. Pribojavam se da ima “kupljenih” glasova jer nekim su se klubovima dijelili čamci, drugima se davao novac za pripreme njihovih veslača, a trećima su se izvan kriterija pozivali veslači za nastupe u izabranoj vrsti. Neki to znaju i pokrivaju to, ali ima i onih za koje sam siguran da su pošteni.

Nije li se ovog ljeta spominjalo ime Igora Boraske kao protukandidata?

– Igor je ambiciozan bivši veslač s vrhunskim rezultatima, no to je bila ishitrena priča.

Šuk ga gurnuo na vrh

Šuk bi volio kada bi se pojavio netko poput Bašićeva prethodnika Zlatka Buzine, sada netko poput dr. Ante Simonića iz Rijeke.

– S Perinovićem, Buzina je bio naš prvi veslački olimpijac otkako je Hrvatska samostalna. Nakon sportske karijere napravio je uspješnu poslovnu karijeru radeći na menadžerskim pozicijama, a i sada je na čelu ozbiljne tvrtke. Ja sam se nadao da će Buzina izdržati još jedan mandat, no to se nije dogodilo, a da je on ostao predsjednik, vjerujem da bi se pojavili i novi veslači konkurentni u svijetu.

Zanimljivo u ovoj priči jest to da je upravo Šuk bio taj koji je Bašića izgurao na vrh domaće veslačke dužnosničke piramide.

– Priznajem to i sada mi je žao, no kada sam vidio da ide u krivom smjeru, odlučio sam da neću biti dio toga. Pozivam Skupštinu da Bašiću ne izglasa povjerenje.