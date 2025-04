Predsjednik Uprave mora staviti karte na stol. Evo kada bi Dinamo mogao imati novog trenera

Bliži se kraj tjedna u kojem je Dinamo najavio da će se znati ime novog sportskog direktora kluba, tjedna u kojem se nagađalo hoće li Fabio Cannavaro dobiti otkaz i tko će mu biti nasljednik. Od svih nepoznanica u bespuću lutanja iznjedrila se samo jedna odluka – Cannavaro je dobio otkaz. I jedna polovična odluka, Sandro Perković vodit će momčad do daljnjega.

Sve ostalo i dalje je u zraku, u sferi nagađanja. Doduše, odluka o treneru još je u srijedu bila dosta blizu, bivši igrač Dinama i bivši sjajni reprezentativac Vedran Ćorluka bio je blizu maksimirske klupe. Bio je na razgovoru u klubu, no na kraju ništa od te suradnje. Oprečne su informacije, jedne kažu da mu je ponuđeno mjesto prvog trenera Dinama, druge da je trebao biti u stožeru privremenog trenera Sandra Perkovića i mogućeg novog trenera pa onda s vremenom preuzeti prvu momčad.

Bolje ne potrošiti Ćorluku

Kako bilo, Ćorluka je uzeo dan za razmišljanje i onda odlučio da će ipak ostati u stožeru reprezentacije sa Zlatkom Dalićem. Možda je Ćorluki ovo bila dobra prilika za početak samostalne karijere, ali, s druge strane, opasno je da mu prvi samostalni posao bude na klupi Dinama koji je u problemima, a ako su mu nudili poziciju pomoćnika, zacijelo mu je bolje u reprezentaciji. Uz to, možda i Dinamu nije pametno ponuditi mu odmah mjesto glavnog trenera pa ga "potrošiti".

Prilično je vjerojatno da Ćorluka dobro zna odnose u Dinamu, pa i u svlačionici, i vjerojatno bi rješavanje tih problema bilo prezahtjevno. Ovako, danas će privremeni trener Sandro Perković predstaviti svoju ideju za subotnju utakmicu s Osijekom u Maksimiru. Kad već sad plavi nisu našli novog trenera, Perković bi trebao voditi momčad do kraja sezone, a možda se on i iskaže u tih osam utakmica. Znamo da je nedavno čak i bilo ideja da mu se povjeri prva momčad nakon smjene Jakirovića, ali to se nije dogodilo.

Neće Perkoviću biti lako, ali to prije svega ovisi o stavu kluba prema svlačionici. On jako dobro poznaje sve svoje igrače, bolje od bilo kojeg trenera, pa tako sigurno zna i gdje ima "trulih jabuka", koje trulež prenose i na one zdrave, ali onda je pitanje hoće li moći, pardon, smjeti te trule jabuke baciti na Jakuševec i krenuti s onim zdravima u glavama u tih zadnjih osam utakmica. Čisto sumnjamo da će smjeti napraviti čistilište, prije će morati plivati u bazenu s morskim psima, opustiti ih i odmoriti nakon Cannavarove stege, pustiti im da zapale pokoju cigaretu te doručkuju jaja na oko i šunku te da zaborave Cannavarovu ciklu.

Prije jedine HNL-ove utakmice koju je vodio nakon smjene Jakirovića, igrači su sami rekli da nikad nisu imali bolju pripremu utakmice, ali izgubili su jer su bili ošamućeni teškim porazom od Bayerna. Ne sumnjamo da će Perković i sad sve posložiti kako treba, pripremiti, ali mora imati pomoć iznutra, od tih svojih igrača koji bi se ozbiljno morali zapitati što su to oni u posljednje vrijeme napravili da bi pomogli svom klubu u kojem jako lijepo zarađuju.

Tri Španjolca su najbliža

Dojam je da će Perković voditi plave do kraja ove, ne dogodi li se čudo, promašene sezone, a onda će vrlo vjerojatno krenuti s nekim novim stručnjakom. Sad je jasno da to neće biti Ćorluka i u ovom su trenutku četiri imena u ozbiljnoj igri. To su tri španjolska trenera – Albert Riera, koji vodi Celje, Gonzalo Garcia, vrsni trener Istre 1961, i Victor Sanchez iz Olimpije te Goran Tomić, koji je slobodan i uvijek se spominje kao kandidat, ali, iako je slobodan, ne spominje se u Dinamu. Španjolski tercet ima zasad svoje klubove, ali Dinamo bi sigurno bio veliki magnet za njih. Tomić je nedavno rekao da bi želio pauzirati do ljeta, tako da će sigurno sva četvorica sondirati Dinamo.

Do ljeta Dinamo u tihoj komunikaciji s najozbiljnijim kandidatima mora slagati i igračku križaljku, vidjeti kome se od igrača treba zahvaliti, a dojam je da ih ima poprilično.

Danas će javnosti odgovarati predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Manenica i vjerujemo da ćemo doznati zašto su plavi vukli određene poteze koji su ih dovele do ovakve krizne pozicije, ali i najaviti one buduće, možda ponovno i sportskog direktora, kojeg još nema. Nadamo se da to neće biti novo mazanje očiju navijača plavih.