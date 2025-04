Sopića pitali o povratku u Dinamo. Odgovorio je bez dlake na jeziku: 'Ne zanimaju me...'

Dinamo je ovoga tjedna otpustio Fabija Cannavara te se tako u samoj završnici sezone iz noćne more našao bez trenera. Medijskim prostorom kruže brojna potencijalna imena. Vedran Ćorluka se nije odlučio preuzeti odgovornost za plavu momčad pa će zagrebački klub morati tražiti dugoročno rješenje u drugim kandidatima. Na listi se spominjao i Željko Sopić, a njegovo ime nerijetko spominju i navijači.

Međutim, Sopić je uspješno počeo na klupi poljskog Widzew Lodza s dvije pobjede. Najprije je s 2-0 svladao Piast Gliwice da bio istim rezultatom pobijedio Lechiju. Njegova momčad gostuje u Kielcu, a zatim igra s Koronom. Na konferenciji za tamošnje medije najavio je idući susret, a dobio je i pitanje o povratku u hrvatski nogomet.

"Za mene je uvijek najvažnije da momčad igra na pobjedu. Naravno, nekad se mora i izgubiti, ali igrati na remi me ne zanima. U petak ćemo istrčati na travnjak i napraviti sve da bismo osvojili tri boda. Ne znam hoćemo li u tome uspjeti, ali znam da ćemo dati sve od sebe Tko će igrati? Ne mogu vam previše toga odati. Reći ću da će igrati golman i 10 igrača. Naravno da bih bio sretniji da imam sve igrače na raspolaganju, ali to je nogomet. U nekoj fazi sezone su kartoni i ozljede normalna stvar. Koga nema, bez njega se može i mora", rekao je bivši trener Dinama, Gorice i Rijeke.

Zatim je upitan o glasinama o povratku u Dinamo. "Ne zanimaju me glasine. Gledajte, imamo dan do utakmice, a ja sam na konferenciji za medije. Nisam vam ja tip koji se fokusira na glasine. Ja živim za danas i ne zanima me što pišu hrvatski, poljski ili bilo koji drugi mediji", kazao je trener. U Poljsku je stigao kako bi spasio klub od ispadanja, a sada ih je već smjestio na sredinu ljestvice.