VL doznaje: Ćorluka donio odluku o angažmanu u Dinamu, evo kakva je situacija s ikonom vatrenih

Dinamo je jučer i službeno smijenio Fabija Cannavara nakon niza loših rezultata, a momčad je do kraja sezone preuzeo pomoćni trener Sandro Perković. Kandidata za trenera uvijek ima, a jedan od njih je bio i proslavljeni hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka koji je jučer čak i bio u Maksimiru kako bi porazgovarao s predsjednikom Uprave Manenicom, doznaje Večernji.

Međutim, Ćorluka se odlučio zahvaliti na pozivu i kako sada stvari stoje, neće preuzeti mjesto trenera Dinama jer smatra da još nije vrijeme za taj potez, pogotovo u ovoj kaotičnoj situaciji. Bivši nogometaš Dinama, Citya, Tottenhama, Leverkusena i Lokomotiva odlučio je ostati u stožeru izbornika Zlatka Dalića.

Što se tiče mjesta sportskog direktora, on bi trebao biti uskoro predstavljen, spekuliralo se s imenom Branka Ivankovića, no on je ugovorom vezan u Kini tako da nema mogućnosti vratiti se u Maksimir, ali ovog puta u nešto drugačijoj ulozi. Isto tako, Dinamu je predložen strateg Istre 1961, Gonzalo Garcia, ali kao kandidat figurira i Goran Tomić koji je trenutno slobodan trener i vjerojatno bi se rado vratio u HNL.

Ostaje za vidjeti hoće li netko do kraja sezone preuzeti vrući krumpir na klupi Dinama, ili će Perković odraditi do kraja pa će se prije ljetnih priprema riješavati pitanje šefa stručnog stožera. Nakon Jakirovića, Bjelice i Cannavara, Dinamo tako traži i trećeg trenera ove sezone...