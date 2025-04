Predsjednik Hajduka: Dug nam je 10.7 milijuna eura! Nije to velika brojka kako neki pričaju...

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić gostovao je u Dnevniku Nove TV. Dao je ondje ekskluzivan intervju u povodu objave financijskog izvještaja splitskog kluba za 2024. godinu. U zanimljivom obraćanju našoj TV-kući otkrio je iznos Hajdukovog minusa, ponešto o prodaji igrača, Ivanu Rakitiću i Marku Livaji...

- Poslujemo s gubitkom od 10.7 milijuna eura. To nije velika brojka kako je se predstavlja u javnosti, ali financijska situacija je izazovna. Stvaran dug? Imamo 10 milijuna eura duga, jedan dio je dugoročni, a jedan kratkoročni. Planiramo nekoliko transfera za ovo ljeto - rekao je u uvodu predsjednik Hajduka pa detaljnije obrazložio:

- Do prodaje igrača će svakako doći. Osvajaje titule bi nam pomoglo jer bi vrijednost igrača porasla, ali planiramo dva-tri transfera sigurno. Imamo više mladih primamljivih igrača na tržištu. Ne bih pričao o imenima, ali imamo ponude za neke igrače. Dolasci? Morat će biti novca i za njih, ali to će ovisiti o konačnom plasmanu. Tko je odgovoran za ovakvu financijsku situaciju u klubu? Dosta je pitanja tko je odgovoran. Do ovoga je došlo jednostavno. Klubu su porasle ambicije oko rezultata. Imali smo plan prodati nekoga, igrati Europu, to se nije dogodilo. U tri posljednja transferna perioda i dvije sezone u Europi nismo ispunili cilj. Plaće igračima i zaposlenicima nisu nikad kasnile. Dok sam ja tu, plaće igračima i zaposlenicima nisu kasnile - rekao je Bilić.

O Gattusu je pak kazao sljedeće:

- Gennaro Gattuso je cijelu sezonu imao podršku uprave. Nismo uspjeli ući u Europu, ali ima podršku jer smo konkurentni u HNL-u. Trošak opravdava cilj koji on postiže. Imamo sedam kola, a svi smo uvjereni da on može doći do cilja. Sportski direktor Vitali? On od zime priprema transfere, očekujemo da će nam ovo ljeto biti transferno uspješno. Drugi posao bio mu je u području Akademije, on svoj posao obavlja dobro.

Ima li razgovora s Ivanom Rakitićem oko produljenja ugovora?

- Želja je kluba da on ostane, to je njemu i komuniciramo i vjerujemo da ćemo imati uskoro dobre vijesti. Livaja? Ja bih najradije volio da on završi karijeru ovdje, a to je i u interesu kluba, to je sve što trebam reći.

O tituli prvaka:

- Plan postoji, neovisno o osvajanju titule ili ne, kao i o tome hoćemo li igrati Europu ili ne. Plan postoji i on je realan, jedini naš cilj je budućnost Hajduka, a ja sam uvjeren da ćemo mi uspjeti - zaključio je Bilić.