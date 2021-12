Predala ostavku zbog transrodnih osoba: Ne mogu podržati takvo stanje u sportu

Dužnosnica Američkog plivačkog saveza Cynthia Millen podnijela je ostavku nakon više od 30 godina rada u USA Swimmingu, u znak protesta zbog sudjelovanja transrodnih osoba na plivačkim natjecanjima.

Millen je trebala suditi na jednom natjecanju, međutim podnijela je ostavku nakon što je transrodnoj osobi dopušteno natjecanje u ženskom plivanju rekavši da ne može podržati sport koji dopušta "biološkim muškarcima" da se natječu uz žene.

Millen se povukla nakon što je 22-godišnjoj transrodnoj plivačici Lie Thomas dozvoljen nastup kao dio ženskog plivačkog tima Sveučilišta Pennsylvania.

Will Thomas se tri godine natjecao u muškoj konkurenciji, prije nego što je ove godine prešao u žensku. Trenutačno drži prvo mjesto na NCAA ljestvici na 200 metara i 500 metara slobodno za žene.

- Ne želim biti kritična prema Lie Thomas, što god da se događa, Lia je dijete Božje, dragocjena osoba, ali tijela plivaju protiv tijela. To je muško tijelo koje pliva protiv ženskog, a to muško tijelo se nikada ne može promijeniti. To muško tijelo uvijek će biti muško tijelo - napisala je Millen u pismu za USA Swimming, a prenosi Washington Times.

Prema pravilima National Collegiate Athletic Association (NCAA), Thomasu je dopušteno natjecati u ženskim disciplinama jer je završila potrebnu jednogodišnju terapiju testosterona.

- Sve pošteno je u plivanju uništeno. Rekla sam svojim kolegama dužnosnicima da više ne mogu sudjelovati u sportu koji dopušta biološkim muškarcima da se natječu protiv ženama - dodala je Millen.