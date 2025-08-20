Naši Portali
TEŠKE UTAKMICE

Pred košarkašima je trnovit put. U kvalifikacijama igraju protiv svjetskih prvaka

U prvom krugu kvalifikacija Hrvatsku čekaju dvoboji protiv aktualnog svjetskog prvaka Njemačke, Izraela i Cipra

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Dansku 79:76 u posljednjem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Tomislava Mijatovića završila je natjecanje s maksimalnim učinkom, upisavši po dvije pobjede protiv Danske i Norveške, čime je osigurala prvo mjesto u skupini i plasman u kvalifikacije za SP.

U prvom krugu kvalifikacija Hrvatsku čekaju dvoboji protiv aktualnog svjetskog prvaka Njemačke, Izraela i Cipra. Tri najbolje reprezentacije iz skupine prolaze u završnu fazu, gdje će se križati s najboljim ekipama iz grupe u kojoj igraju Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska. Na kraju će tri najuspješnije momčadi izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2027., koje će se održati u Kataru.

Raspored kvalifikacija:
28.11.2025. Hrvatska – Cipar
1.12.2025. Izrael – Hrvatska
26.2.2026. Hrvatska – Njemačka
1.3.2026. Njemačka – Hrvatska
3.7.2026. Cipar – Hrvatska
6.7.2026. Hrvatska – Izrael

Kvalifikacije Hrvatska reprezentacija košarka

