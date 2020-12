PPD Zagreb 'ulovio kapitalca': Željko Musa od ljeta među 'plinarima'

Hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb objavio je kako je za sljedeću sezonu dogovorio dolazak reprezentativnog kružnog napadača Željka Muse u svoje redove.

Musa, koji je trenutačno igrač njemačkog Magdeburga, sa Zagrebom je dogovorio dvogodišnju suradnju.

- Odlučio sam se za promjenu premda sam imao i ponudu o nastavku u Magdeburgu. Nakon poziva Zagreba sam odlučio da je to ono što ja želim. Prošao sam cijelu rukometnu akademiju u Zagrebu, trenirao i s prvom ekipom, ali slijedom nekih okolnosti sam otišao iz Zagreba i nisam imao priliku zaigrati s prvom ekipom. Čim mi se ukazala nova prilika sam je odmah prihvatio i jako sam motiviran. Zagreb ima mladu ekipu i ove godine nisu imali sreće u nekim utakmicama koje su trebale otići na njihovu stranu. Sigurno da im nedostaje malo i iskustva, a ja zaista volim surađivati s mladim igračima tako da mi je to dodatna motivacija. Igranje Lige prvaka mi je također bio cilj i drago mi je da ću to ostvariti u klubu u kojem sam napravio svoje prve rukometne korake - izjavio je Musa, koji je s "kaubojima" osvojio četiri medalje na velikim natjecanjima.

- S velikim zadovoljstvom mogu potvrditi novost da je od ljeta 2021. Željko Musa u našim redovima. S njegovim iskustvom kako klupskim tako i reprezentativnim naša ekipa će svakako biti konkurentnija i kvalitetnija na europskoj rukometnoj mapi. Biti će od velikog značaja za našu ekipu tako da smo jako zadovoljni ovim potpisom i suradnjom. S obzirom da je potekao u rukometnom klubu Zagreb, mogu mu zaželiti dobrodošlicu kući - izjavio je direktor kluba Vedran Šupuković.