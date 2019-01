Poznati trener o Červarovoj taktici: Hrvatska nema igrače za napad 7 na 6

Rukometno pravilo sedam na šest u napadu uvedeno je 2016. godine. Do tada, ako je neki trener želio uvesti dodatnog igrača u napad, taj je morao nositi marker i mogao je braniti vrata. Gubilo se time dosta vremena, a po novim pravilima taj sedmi igrač ne mora imati poseban dres, ne mijenja se pri izlasku s vratarom, niti mora braniti svoja vrata kao što je to prije bio slučaj.

– Nisam pobornik pravila sedam na šest i gdje god sam bio trener, to sam izbjegavao. Može se to igrati jedanput ili dvaput, u iznimnim slučajevima. Tim pravilom rukomet je izgubio atraktivnost i brzinu. Napad je jako usporen – kaže Ivica Obrvan, rukometni trener.

Premijera pravila u Riju 2016.

Prvi je put to pravilo primijenjeno na OI u Riju 2016. godine.

[video: 28981 / Lino Červar bijesan nakon poraza od Njemačke]

Lino Červar obožava taj način igre. Jedan je od prvih trenera koji je tako igrao, još dok je bio u skopskom Metalurgu. Taj način igre uveo je i u hrvatsku reprezentaciju, što je bilo kobno već na EP-u u Hrvatskoj 2018. Svima je još u sjećanju utakmica s Francuzima, kada nam je trebala minimalna pobjeda za polufinale, a igrom sedam na šest napravili smo niz pogrešaka i Francuzi su stekli nedostižnu prednost.

– Da bi igra sedam na šest bila djelotvorna, u napadu se mora igrati disciplinirano i koncentrirano. Naši igrači nisu tako igrali pa smo nepotrebno gubili loptu i lako primali pogotke na prazna vrata – rekao je tada Lino Červar.

Lino je igru sedam na šest koristio i u PPD Zagrebu, koji je počeo primati jako puno pogodaka na prazna vrata pa su klupski čelnici počeli negodovati i čak inzistirati da se tako ne igra. Da bi igra sedam na šest bila učinkovita morate u momčadi imati jednog sjajnog srednjeg vanjskog igrača i dva još bolja kružna napadača. Protok lopte mora biti vrlo brz, a kod nas je lopta bila jako spora. Kada bi srednji dobio loptu, minute bi prošle u razmišljanju kome je dodati. I zašto gurati loptu samo na kružnog napadača kada se može stvoriti višak na krilu.

Bivši trener PPD Zagreba, sada izbornik slovenske reprezentacije Veselin Vujović smatra da je Červar pogriješio taktikom sedam na šest protiv Brazilaca.

Mađar Toth bio je inovator

– Mislim da je to igra ako imaš dobre vanjske igrače koji ne mogu doći u poziciju za šut pa sa sedmim igračem spustiš obranu na šest da bi šutirao izvana, a ne da napraviš gustoću obrane i da tražiš prolaz na šest da bi zabio gol s malim vanjskim igračima – rekao je Vujović.

No, nije Červar jedini koji forsira to novo pravilo. Izbornik Makedonije Raul Gonzales tako igra od prve minute. Zanimljivo je da tako ne igra u PSG-u. Razumljivo, jer PSG ima kvalitetu za igru šest na šest, a Makedonija nema. Igra sedam na šest trebala je pogodovati slabijim sastavima ili reprezentacijama u srazu s jačima. No, znamo kako je Makedonija završila – na 15. mjestu.

– Treba se podsjetiti da su treneri i prije koristili mogućnost napada sedam na šest, doduše s markerom. Najpoznatiji primjer takve igre je utakmica Mađarska – Danska na EP-u za žene 2014. kada je danski izbornik Pytlik u većem dijelu utakmice igrao vrlo uspješno sa sedam igračica u polju. Zatim imamo primjer pokojnog Laszla Totha, trenera momčadi Györa koji je u sezoni 2002./2003. u mađarskoj ligi igrao svih 60 minuta sa sedam igrača u napadu – otkrio nam je trener Dragan Đurić.

>> Pogledajte kako su se hrvatski navijači pripremali za utakmicu s Brazilom

[video: 28951 / ]