Poznati teniski analitičar upozorava što Gojo ne smije raditi protiv Đokovića

Često se za današnji tenis na profesionalnoj razini kaže da je to utakmica brojki, pogotovo u muškom tenisu. Igrači s Top 100 ljestvice svi su redom na visokoj fizičkoj razini i duge izmjene udaraca nisu rijetkost. U takvim uvjetima sve više igrača okreće se čim boljoj analizi mečeva i taktičkoj pripremi za meč uz pomoć statistike. Na tome se posebno proslavio Australac Craig O'Shannessy koji je od 2017. do 2019. bio jedan od važnih ljudi u timu Novaka Đokovića.

Craig je i ove godine u New Yorku gdje pozorno prati puno mečeva pa i susrete hrvatskog tenisača Borne Goje koji je ostvario uspjeh karijere i izborio nastup u osmini finala US Opena. Za Večernji list je ekskluzivno komentirao Borninu igru i njegov večerašnji meč s Đokovićem.

- Znam Bornu dosta dobro. Zapravo, pratim ga već neko vrijeme. Imao sam prilike da sam trenirao igrače protiv njega, tako da ga dosta znam. Gledao sam i njegov meč s Veselyjem, zanimalo me je kako će igrati. Stvarno mu dosta dobro ide. Lako dolazi do pobjeda. Borna je jedan od najboljih servera koji su još ostali u ždrijebu. Pa nije se suočio niti s jednom break loptom u meču s Veselyjem. To je stvarno veliko ostvarenje, jer Vesely je i dalje vrlo dobar i iskusan igrač. Tako da mislim da bi i Đoković mogao imati problema s Borninim servisima - otkriva analitičar i trener O'Shannessy.

Iako je Đoković odličan na vraćanju servisa?

Da, nemam sumnje u to, imat će Novak problema vraćati njegov servis. Gojo ima vrlo potentnu kombinaciju jakog servisa i prvog udarca forhendom nakon servisa. A servisom ima mogućnost i za aseve i servis winnere i može manipulirati brzinom servisa i smjerom. Borna ima dosta dobru napadačku stranu. S određenih pozicija na terenu forhend mu je ekstremno jak.

Može li izdržati izmjenu udaraca s Novakom?

- Apsolutno. Svakako u izmjenama s bekenda na bekend. S tim Borna nema problema. Dobar je i s izvlačenjem na forhend, morat će loviti takve prilike. Vidjeli smo u finalu Cincinnatija da Đoković imao prednost nad Alcarazom kada bi poen otišao jako u kut na bekendu jer je to onemogućilo Carlosov forhend. Nije se mogao izvući na forhend. Mislim da Borna ne bi trebao ići previše po kutevima, to je vrlo opasno za njega u meču protiv Đokovića. Bolje bi mu bilo da igra kroz sredinu terena i da vraća lopte po sredini i da cilja lopte iza Đokovića ili da udara po otvorenom terenu i onda isprati to izlaskom na mrežu.

I možda da traži istu tu brzinu lopte koju je Đere imao? Može li to Borna rekreirati?

- To je dobro pitanje. Mislim da će to biti teže za Bornu da to tako izvede. Đere je vičniji takvom držanju lopte.

Možda Gojo neće biti toliko strpljiv?

- Točno. Možda Borna neće biti toliko strpljiv i zapravo očekujem da neće biti. Ali, s druge strane, Gojo može ubaciti više snage i jače lupiti loptu nego Đere. Može poslati bržu lopticu na Đokovića. Morat će biti jak u trenucima koje zahtijevaju da drži igru na višoj razini i da mu se ne raspadaju udarci. Kada mu dođe lopte s kojom može nešto učiniti morat će se dobro pozicionirati i kretati da to iskoristi i čim prije iskoristiti situaciju i dati Novaku čim manje vremena za reagiranje.

Koliko šansi dajete Borni da može pobijediti Novaka?

- Ne puno

Koliko biste to izrazili u postocima, 10 posto?

Da, dao bih mu 10 posto.

A, koliko ste davali Đereu prije meča s Đokovićem?

- To nije isto, jer su Đere i Đoković igrali neizvjestan meč u Beogradu, i tri puta je vodio protiv Novaka tada. Pa bih svakako Đereu dao više šansi. Znao je bolje Novaku igru iz prve ruke, a Borna nikada dosad nije igrao s Đokovićem.

Što je to onda sve Đere dobro radio u prva dva seta i što se dogodilo u drugom dijelu meča kada je Novak preuzeo kontrolu?

U prva dva seta Đere je osvajao bitke s osnovne linije, a to je bilo sve. Osvojio je ta prva dva seta zasluženo vrlo solidnom igrom i čvrstim bekendom. Davao sam savjete drugim igračima protiv njega u nekim mečevima. Opće je poznato da je Laslu bekhend omiljeni udarac s kojim ne radi grešaka bi blizu koliko ih radi na forhendu. Uspijevao je držati duge izmjene s Novakom s bekenda na bekend. Ali, tu je velika razliku u odnosu kad Alcaraz s Novakom izmjenjuje bekende, Alcaraz to čini s puno više snage. Đere je mudro igrao baš sa specifičnom snagom da ta lopta ne ide niti presporo, niti prebrzo jer bi je inače Đoković bolje iskorištavao. Nedostatak te jače snage na loptici je namjerno ciljana taktika od strane Lasla Đere jer je tako Novaku smanjivao priliku za napad. Nije mu davao lopte koje bi ovaj mogao iskorištavati.

Ali s terena se činilo da i Laslove lopte idu jako brzo

- Je, išle su jako, u pravu ste

O kojim razlikama u udarcu onda tu govorimo, što biste rekli u postotcima, da je Đere udarao 20 posto jače, loše bi se proveo i u prva dva seta?

- O, čak niti 20 posto. Leyton Hewitt je tako igrao, to je jako pametna taktika. Tu se radi o razlikama od samo cca 5 km/h. Ako odete jače od toga, protivnik će iskoristiti tu brzinu i uzvratiti vam. Recimo da je Đere udarao lopticu brzine 100 km/h to je OK, ali ako bi povećao već samo na 105 km/h jače bi pritiskao Đokovića, ali bi mu omogućio i da iskoristi tu brzinu loptice za kontranapad. A ako bi pak Đere smanjio brzinu lopte na cca 90 km/h i manje, Đoković će krenuti naprijed na tu loptu i pospremiti je u winner. Znači, bitno je da održava tu istu razinu udaraca na određenoj brzini da bi umrtvio igru i to je jako dobro Đere radio u prva dva seta gdje je osvajao većinu poena na duljim izmjenama.

To se čini jako teško održavati lopticu i udarce u takvim jednakim izvedbama.

- Da, naravno da jest. Vjerujem da se mnogi igrači, čak i rekreativci mogu to razumjeti jer znaju da je teško igrati kada ti netko stalno sve vraća i ne daje ti ni slabu loptu ni prejaku. Jednostavno u prva dva seta Đoković nije imao ništa od napadačkog tenisa.

Što se onda dogodilo i promijenilo u 3. setu tog meča i dalje?

- Svakako sam držao da je Novak favorit i nakon 0:2 u setovima. Ono izgleda kao da obožava te trenutke i može strašno dignuti svoju igru, sigurno neće nestati u tim trenucima. A ono što je Đere radio prva dva seta zahtijeva i puno snage i fizičke spremnosti, a to jasno nije lako održavati jako dugo. Umorio se je, a i sam je priznao da je u drugom dijelu meča bio preagresivan u udarcima, dakle pojačao je snagu udarca, a time je onda i više griješio. Da se igralo na tri seta, Đere je mogao pobijediti, ali u pet setova protiv Đokovića morate biti i spremni na izniman fizički napor.