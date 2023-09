Borna Gojo o dvoboju s Đokovićem: Očekujem ekstremno težak meč

Hrvatski tenisač Borna Gojo nastavlja oduševljavati svojim igrama na teniskom grand slamu turniru US Openu. Borna je u 3. kolu uvjerljivo pobijedio Čeha Jirija Veselyja sa 6:4, 6:3, 6:2. Jednom kada je oduzeo servis Čehu u završnici prvog seta, Gojo je počeo posve dominirati susretom, a djelovao je moćno na svojem servisu osvajajući 91 posto poena nakon prvog servisa. Ispalo je ukupno 12 aseva i 36 winnera, uz samo

- Bio je za mene odličan meč. Zadovoljan sam. Bilo je po noći što znači da je bilo dosta sporije, a to je i meni odgovaralo budući da se on oslanja dosta na svoj servis. Znao sam što me čeka, išao sam po pobjedu kao i uvijek. Sretan sam što sam još jednom uspio ostati koncentriran cijeli meč. Znao sam da sam bolji u izmjeni udaraca, osjećao sam se da mogu to držati i dobro je ispalo - analizirao je meč Borna Gojo.

Foto: Danijel Lijović

Sljedeći meč za Bornu je kao šlag na tortu, ali i velika prepreka jer igrat će protiv najboljeg tenisača svih vremena - Novaka Đokovića. Đoković je neočekivano imao puno problema u svom meču sa sunarodnjakom Laslom Đereom, ali je nakon velikog zaostatak od 0:2 u setovima uspio okrenuti meč i pobijediti sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

- To je tenis. Novak je veliki favorit. Imam ja tremu, ali svi oni mene trebaju dobiti. Svi su favoriti protiv mene. Očekujem jedan ekstremno težak meč, i veliki izazov za mene u mojoj karijeri, nešto novo. Drugi tjedan Grand Slama prvi put, naravno da se veselim i nadam se da ću pokazati dobar tenis. S Novakom nikad nisam igrao, vidjet ćemo što će se dogoditi u nedjelju. Divim se Novaku i imam definitivno nevjerojatan respekt prema njemu i tome što je sve ostvario. On je najbolji čovjek koji je ikad igrao ovaj sport, a to govori dovoljno. Pogotovo kada tako uspije netko tko dolazi iz zemlje kao Srbija, Hrvatska, BiH... Mi nemamo ništa, nismo Australci, Amerikanci, Francuzi koji imaju velike teniske federacije i dobivaju puno pozivnica za najbolje turnire. Zato posebno cijenim Novakov uspjeh, on je najbolji ikad, u to nema sumnje - izjavio je za Večernji list Borna Gojo nakon svog meča kada još nije znao protiv koga će igrati.

Ima li Novak uopće slabiju stranu, kako se pripremati za meč protiv njega?

- Sigurno da nije lako. Trebam se pripremiti najbolje što se može i misliti na svoju igru. U ovim trenucima još ne znam protiv koga ću igrati. Hoće li me smetati velika pozornica Arthura Ashea ako ću tamo igrati s Đokovićem? Ne znam, mogu vam reći poslije nedjelje...

Gojo u New Yorku zapravo igra već drugi turnir jer je prvo morao nastupiti u teškim kvalifikacijama, ali se barem dobro aklimatizirao na podlogu. Kaže da nema posebnih rituala u pripremi za meč.

Foto: Danijel Lijović

- Taj slobodan dan između mečeva je samo lagani trening, zagrijavanje. I imati opušten dan s prijateljima i obitelji, tko je tu već. Ja sam tu već skoro 16-17 dana jer sam igrao i kvalifikacije. Pokušavam se odmoriti da budem spreman za taj meč koji stiže - kaže Gojo te dodaje da nema niti posebnih želja za birati dnevni ili večernji termin za meč:

- Igrao sam u oba i ne mogu reći da nešto posebno preferiram jedan u odnosu na drugi.

Ima li sada više treme kada si u ovoj fazi tako velikog turnira?

Gojo ne skriva da će sigurno malo imati i tremu u sljedećem meču, ali ističe da nije opterećen, bez obzira tko bio s druge strane mreže:

- Za mene uvijek postoji trema, ali svi oni mene trebaju dobiti. Svi su oni favoriti protiv mene, ja mogu opušteno ulaziti u meč, iako je to jako teško, nitko ne uđe u meč da ga nije brine.

I na tribinama velikog stadiona Arthur Ashe bi se mogla voditi velika bitka na meču Goje i Đokovića. Već u kvalifikacijama je bilo tenzija na među gdje je Gojo igrao protiv srpskog kvalifikanta. No, kao što nam je prije neki dan Gojo izjavio, on se ne boji glasnog navijanja pa ni provociranja s tribina. Ili kako sam Borna kaže: "što luđe, to bolje".

- Pa ja se nadam uzbudljivoj atmosferi, zašto ne. Doživit' tako velike stadione je nešto zašto igraš i zašto si se i počeo baviti tim sportom. Veselim se tome. Sigurno će biti navijača s obje strane. Imam tu nekoliko prijatelja koji rade tu, došli su mi i sestra i otac. Došao mi je i trener s collegea Wake Forrest i neke kolege s faksa, otkrio je Gojo.