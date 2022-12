Poznati sportski portal: Zajedništvo. Ponos. Ono što Hrvatska ima ne može se kupiti novcem

Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela izboriti novo finale Svjetskog prvenstva. Vatrene je u polufinalu s 3:0 porazila Argentina, ali dva uzastopna polufinala zemlje koja ima manje od četiri milijuna stanovnika nevjerojatan su podvig. K tome imamo priliku za novu medalju - u subotu od 16 sati protiv Maroka.

>> Dalić: 'Ja bih još jedanput čestitao Argentini na plasmanu u finalu'

Sportski portal The Athletic najavio je utakmicu i nahvalio izabranike Zlatka Dalića. Usporedili s novac u nogometu s jedne i Hrvatsku s druge strane.

- Definirajuća značajka ovog Svjetskog prvenstva je mogućnost da ga se kupi. Zato smo sad, sredinom prosinca, ovdje u Dohi, zato što je Katar imao više novca i ambicija nego itko drugi. Vidjeli su ga, željeli i dobili. I dok je toliko toga oko Svjetskog prvenstva i modernog nogometa uopće kupljeno i okaljano, prisutnost Hrvatske na Lusailu i Maroka na Al Baytu u srijedu je podsjetnik na nešto važno - napisali su pa dodali:

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia players celebrate after the penalty shootout as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

- Na to da čak i ovdje, u klimaksu 200 milijardi dolara vrijednog cirkusa u pustinji, turnirski nogomet ostaje otporan na potkupljivost.

Dalić je napravio impresivan posao.

- Način na koji je Hrvatska, zemlja s manje od četiri milijuna ljudi, svladala turnire kroz svoje dvije različite generacije primjer je za male zemlje diljem cijelog svijeta. Jasno je da Hrvatska ima fantastičnu proizvodnu liniju, ali u generaciji 1998. bilo je više napadačkog talenta nego u ovoj. Dalić je u Katar stigao s dobrim igračima, najvećim Lukom Modrićem, ali ne s toliko napadačke momčadi u posljednjoj trećini. Najvažnije za izbornika je pronaći rješenje, a on je to napravio - pišu.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic celebrates after the penalty shootout as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Uz Marokance, iako smo na prošlom SP-u došli sve do finala, i dalje smo najveće iznenađenje.

- Tijekom ovog turnira igrali su maksimalno mudru, strpljivu, ravnomjernu igru, čekajući da protivnici pogriješe i uvijek su bili spremni za izvođenje jedanaesteraca. Maroko ima fantastične igrače, ali njega, kao i Hrvatsku, uzdižu druge kvalitete. Zajedništvo. Ponos. Jasan plan igre. Odanost izborniku. Pragmatičan pristup izgrađen oko snage igrača. Uz pomoć sreće i jakih živaca.

Vatreni su pokazatelj da novac ipak nije sve.

- To se ne može kupiti novcem, ali radi razliku i turnirskom nogometu. To su kvalitete koje su dovele Hrvatsku i Maroko ovako daleko. Što god mislili o moralnosti ovog SP-a, jedini prostor koji može ostati nepotkupljiv i neokaljan je onaj između četiri crte koje ograničavaju teren - zaključili su.

