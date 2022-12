VIDEO Legendarnog nogometaša smetaju stihovi koje su vatreni pjevali: 'Kakva sramota za Hrvatsku, neprihvatljivo'

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Kataru upisala je jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti kada je u četvrtfinalu na jedanaesterce izbacila Brazil. Nakon toga je uslijedilo veliko slavlje vatrenih u svlačionici, a nastavilo se kasnije i u hotelu.

Tada je snimku na kojoj cijeli stručni stožer i momčad pjevaju "Lijepa li si" podijelio izbornik Zlatko Dalić koji je pobjedu posvetio hrvatskim braniteljima te dodao da ova Hrvatska može učiniti puno toga, a da se "Hrvata ne smije podcijeniti".

Međutim, taj je video zasmetao Hakana Sukura, jednog od najvećih turskih nogometaša i čovjeka koji je zabio najbrži gol na SP-ima (nakon samo 11 sekundi igre). Sukuru nisu dobro sjeli stihovi "Herceg-Bosno, srce ponosno".

"Ja sam uz Bosnu i Hercegovinu. Ovo je neprihvatljivo. Kakva sramota za Hrvatsku", napisao je Sukur na Twitteru.

Inače, Hakan Sukur bio je ikona turskog nogometa kasnih 90-ih i 2000-ih, ali nakon što se uključio u politiku u Turskoj, otjeran je iz svoje domovine i sada živi u SAD-u gdje je radio kao vozač Ubera. Od nogometa je zaradio velik novac, no kao neistomišljenik turskog režima pobjegao je 2015. godine u SAD gdje ne živi na visokoj nozi kao nogometaši iza kojih je velika karijera.

I am standing with Bosnia and Herzegovina.



This is unacceptable..



What a shame for Crotia! https://t.co/AGpMhYR5zh