Poznati sportaši bit će danas uz Vatrene: Habazin i društvo za Večernji otkrivaju gdje gledaju utakmicu

S obzirom na to da je u današnjem sportu nogomet svijet za sebe, a po mnogima i "više od igre", i sportaši iz drugih sportova s nestrpljenjem iščekuju početak nogometnog SP-a. Tako će, kada svoje utakmice budu igrali hrvatski nogometaši, uz male ekrane biti i brojni naši elitni sportaši. Doduše, ovaj neobično novi termin nekima baš i ne odgovara, a drugima je, kazat će neki, skoro pa idealan. Jedan takav je i zlatni veslački olimpijac Martin Sinković koji se nada medalji:

– Meni jako paše da je SP u ovom terminu jer nama veslačima je to izvan naše sezone pa se mogu opustiti i gledati u miru.

Naši dečki stvarno vrijede

Medalji se nada i Sinkovićev veslački kolega Damir Martin.

– Ja se nadam ponovnoj borbi za medalju. Naši dečki stvarno vrijede, igraju u jakim ligama i jakim klubovima, a u njihovu motivaciju ne treba sumnjati.

I Damši je ovaj termin SP-a prilično neobičan.

– Neke ću gledati doma, izvaljen na kauču, a druge u kvartovskom bircu. I jedno i drugo ima svoje čari. Kada si solo, onda se možeš izvaliti na kauču i gledati na miru, a ovo skupno gledanje donosi komentare koji te onda uvuku u pravi navijački ugođaj.

Onima kojima su natjecateljske sezone u punom jeku termin će biti malo nezgodan, kao što je to slučaj s Ciboninim trenerom Josipom Sesarom.

– Volim nogomet, no s obzirom na naš raspored i broj utakmica koje Cibona ima, nemam predodžbu kako će to moje praćenje SP-a izgledati. Znam da je prva utakmica u 11 sati po našem vremenu, a to je vrijeme kada imam trening koji sigurno neću propustiti. Dakle, neće biti organiziranog praćenja kao što je to ljeti kada se organizira ekipa. Zapravo, bit će zanimljivo vidjeti kako će se ljudi organizirati s obzirom na radno vrijeme. Ne sumnjam da će tu biti originalnih ideja koje će trebati zapisati.

A jedna od ideja mogla bi biti i zajedničko gledanje s vlastitim igračima.

– Nama je to osjetljiv dio sezone, a svaka nam je utakmica kao da je kvalifikacijska. No, sigurno da će i u takvim okolnostima biti trenutaka kada će momke trebati opustiti pa možda i propustiti trening. I ne bi me iznenadilo da se organiziramo na taj način, u funkciji "team buildinga". Ja sam čisti navijač i vjerujem da ova naša momčad može puno. Razmazili su nas dobrim igrama u Ligi nacija pa su nam i očekivanja velika – zaključio je Sesar.

Među onima koji su osjetili slast osvajanja svjetskog naslova je i naš proslavljeni vaterpolist Mile Smodlaka, sada trener splitskog Jadrana. Pošlo mu je to za rukom u Melbourneu 2007. dok je izbornik bio Ratko Rudić. Legendarnom smo sidrašu, koji je u Večernjakovoj anketi čak pet puta bio proglašavan najboljim hrvatskim vaterpolistom, morali najprije čestitati na ulasku njegova Jadrana u Ligu prvaka.

– Pratit ću naše nogometaše koliko mi to obveze dopuste, ali siguran sam da ću gledati većinu utakmica. I to doma s obitelji. Nisam poznavatelj nogometne geografije, ali imam stručnjaka od 11 godina koji će mi sve objasniti. To je moj mlađi sin Tonči (Mile ima troje djece, kćer i dva sina – op. a.).

I Ivan Ljubičić, naša teniska legenda i donedavni trener Rogera Federera, s nestrpljenjem iščekuje krovnu nogometnu smotru u Kataru.

– Gledat ću, naravno, sve utakmice naših nogometaša, ali s obzirom na moje nogometno (ne)znanje ne bih se upuštao u neke prognoze. Ne idem u Katar, iako bi bilo lijepo biti dio tog šušura – napomenuo je Ljubo.

Ivana SP ne propušta

Za "vatrene" će, dakako, navijati i brojne hrvatske sportašice pa tako i naša najbolja boksačica Ivana Habazin koju smo zatekli u Acapulcu, na konvenciji najuglednije organizacije profesionalnog boksa (WBC).

– Nogometni SP nikad ne propuštam. Nerviram se kada nam ne ide, onda vrištim. A 2018. sam vrištala od sreće. U to vrijeme bit ću na Floridi, no naći ću načina da gledam utakmice naših nogometaša – kazala je prva izazivačica svjetske prvakinje Jessice McCaskill.

