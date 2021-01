Poznati rukometaš iskreno: 'Ovo je razočaravajuć rezultat, Červar je podbacio'

Gost Večernjeg TV-a bio je jučer Tomislav Farkaš, bivši rukometaš, član one sjajne prve generacija koja je osvojila europsku broncu, svjetsko srebro i olimpijsko zlato u razdoblju od 1994. do 1996. godine.

- Osobno sam razočaran ispadanjem u drugom krugu. Vjerujem da dijelim mišljenje i ostalih rukometnih navijača i stručnjaka. Hrvatska je reprezentacija koja uvijek mora igrati najmanje u četvrtfinalu. Lini Červaru kapa do poda za sve što je napravio, On će uvijek ostati naš najtrofejniji trener, ali je na ovom svjetskom prvenstvu podbacio. Čak bih rekao da je došao neprimljen. Izbornik Japana i Argentine, dva iskusna stručnjaka Sigurdsson i Cadenas proučili su našu igru do sitnih detalja. S druge strane Červar to isto nije napravio za njihove reprezentacije - priča Farkaš.

Koliko je pandemija utjecala na naš loš plasman?

- Mislim da ne puno. Pa nije korona virus bio samo u Hrvatskoj već u cijelo, Svijetu, I druge reprezentacije imale su problema pa su opet u četvrtfinalu poput Španjolske, Francuske, Mađarske. Mislim da je jedna do bitnih problema bilo naše razmišljanje kada smo vidjeli ždrijeb. Svi su mislili lako ćemo. Ali nas ej već prva utakmica spustila na zemlju - kaže Farkaš.

Červar je nakon Argentine dao ostavku?

- To mu nije trebalo. Pa koji to kapetan kaže posadi da brod tone a on prvi skače u more - pita se Farkaš.

Novi izbornik?

- Koliko znam izi priča da je sve bilo normalno i da su se Igre održale lani, Hrvoje Horvat bi vodio reprezentaciju sljedeće tri godine. Ovako, ne znam što će Savez odlučili, Moji kandidati bili bi Goran Perkovac ili Nenad Kljaić - zaključio je Farkaš.