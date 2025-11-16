Naši Portali
STRAŠNE VIJESTI

Poznati nogometaš umro tijekom utakmice: Bivši reprezentativac ostavio je veliki trag u klubovima

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 16:20

Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je devet utakmica i postigao jedan gol, ali nažalost njegov život je prekinuo srčani udar

Šokantne vijesti stižu iz Ukrajine, bivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo tijekom veteranske utakmice. Njegova smrt izazvala je burne reakcije diljem nogometnog svijeta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Njemačke, objavili poruke podrške i sućuti obitelji.

Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtar Pavlograd, Dnipro, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za njemačke klubove Nürnberg, St. Pauli i Roth-Weiss Essen. Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je devet utakmica i postigao jedan gol, ali nažalost njegov život je prekinuo srčani udar.

Tijekom karijere bio je viceprvak Ukrajine s Dnjiprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg nogometaša zemlje.

Nakon što je objesio kopačke o klin, ostao je u nogometu gdje je radio u nekoliko klubova, najdulje u Naftovik-Ukrnafti. U vrijeme smrti bio je šef skautinga u Metalistu iz Harkova.

Ključne riječi
Andriy Polunin St. Pauli Nurnberg nogomet Ukrajina

