Nicolas Tie, nekadašnji vratar londonskog velikana Chelseaja, iznenadio je sportsku javnost odlukom da u 24. godini završi nogometnu karijeru i pridruži se francuskoj vojsci. Ovu neočekivanu vijest prenosi britanski The Sun. Tie je otvoreno priznao što ga je navelo na ovako drastičnu promjenu životnog puta. Glavni razlog leži u gubitku entuzijazma za sport kojim se bavio. "Izgubio sam strast prema nogometu," izjavio je bivši vratar 'Plavaca'. Pojasnio je kako ga je vojska oduvijek zanimala: "Uvijek su mi se sviđale vojne karijere, pa sam si rekao: 'Zašto se ne pridružiti vojsci?'" Otkrio je da mu je značajna inspiracija bio očuh, koji služi kao padobranac u Obali Bjelokosti. "Odlazio bih u vojarnu promatrati... To me inspiriralo," prisjetio se Tie.

Njegova odluka nije hir, već promišljen korak popraćen konkretnim djelovanjem. Potvrdio je da je uspješno prošao potrebne testove i da je zadovoljan ishodom. "Prošao sam dobre testove, dobio sam pukovniju koju sam tražio," rekao je, dodavši: "Spreman sam, treniram svaki dan za ovo."

Iako napušta nogomet, Tie s ponosom gleda na svoju dosadašnju, kako kaže, "malu karijeru". Njegova predanost novom pozivu ide toliko daleko da je izrazio spremnost sudjelovati i u najzahtjevnijim misijama, uključujući potencijalno i one u Ukrajini.

"Ne bavim se politikom. Obvezao sam se rješavati problem na izvoru," objasnio je svoj stav prema mogućim vanjskim operacijama (OPEX). "Ako se otvore operacije u Ukrajini, idemo! To me ne plaši," odlučno je poručio vratar koji je postao vojnik.

Odluka Nicolasa Tiea predstavlja rijedak primjer sportaša na vrhuncu mladosti koji bira potpuno drugačiji životni put, zamijenivši nogometni teren vojnom službom s punom predanošću i spremnošću na izazove.