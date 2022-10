Poznati košarkaš iza rešetaka, optužbe su teške: On je monstrum, nije mu prvi put

Eric Bledsoe, nekadašnji 32-godišnji NBA košarkaš, uhićen je zbog obiteljskog nasilja, javljaju američki mediji, ali i pušten nakon što je plaćena jamčevina.

Nekadašnji igrač Phoenixa, Milwaukeeja, New Orleansa i Los Angeles Clippersa, gdje je igrao prošle sezone, bio je pritvoren u kalifornijskom zatvoru Lost Hills nakon što je policija primila poziv od ženske osobe.

Policija je obavila istragu i uhitila košarkaša koji je naknadno pušten na slobodu zbog uplaćene jamčevine.

