Poznati igrač (32) iznenada preminuo nakon što mu je pozlilo u zračnoj luci: Imao je dvoje djece

Svijet futsala zavijen je u crno. Iz Rusije nam stiže tužna vijest kako je iznenada preminuo poznati brazilski igrač futsala Alex Felipe (32). Tragedija se dogodila se u utorak, 6. siječnja, u zračnoj luci u gradu Uhti nakon utakmice ruskog Kupa. Brazilcu je pozlilo nekoliko sati nakon susreta, dok se momčad spremala za let prema Moskvi.

Felipe je odjednom izgubio svijest, a pomoć mu je pružena na licu mjesta. Korišten je defibrilator, no nažalost, nije mu bilo spasa. Liječnici su mogli samo potvrditi smrt, javlja brazilski medij Globo. Inače, Brazilac potječe iz slavne škole Corinthiansa, za koji je u dva navrata nastupao kao profesionalac, a s klubom je 2018. godine osvojio naslov prvaka savezne države São Paulo.

Veliki trag ostavio je i na europskom tlu nastupajući za Inter Movistar u Španjolskoj te Sporting iz Portugala. S Interom je osvojio španjolsko prvenstvo i Kup kralja, dok je u dresu Sportinga dvaput osvajao Portugalski kup, Superkup te Ligu prvaka u sezoni 2018./2019. Od 2020. godine igrao je u Rusiji za Norilsk Nickel, gdje je bio jedan od ključnih igrača momčadi.

Iza tragično preminulog Felipea su ostali supruga i dvoje djece.