Posljednja ponuda za Olma: Leipzig nudi najveću moguću plaću, odluka utječe i na Dinamo

Španjolski reprezentativac i bivši igrač Dinama Dani Olmo sa svojim klubom RB Leipzigom još uvijek vodi pregovore oko produljenja ugovora.

Olmo želi pričekati rasplet sezone i nakon toga donijeti odluku, ali njemački klub mu to ne planira dopustiti, nego želi čim prije razriješiti situaciju. Leipzigu se žuri jer već zna da ga napuštaju dva ključna igrača. Austrijski veznjak Konrad Laimer odlazi u Bayern, a francuski napadač Christopher Nkunku u Chelsea.

Njemački klub je Olmu dao posljednju, i znatno poboljšanu ponudu za produljenje ugovora. Njemački Bild otkrio je ranije da se radi o najvećoj plaći koju Leipzig može dati, odnosno o iznosu od 10 milijuna eura bruto godišnje plaće, potvrdio je novinar Sky Sportsa Florian Plettenberg.

"Još smo u pregovorima. Sljedećih tjedana znat ćemo sve", rekao je Olmo Plettenbergu nakon jučerašnje pobjede Leipziga nad Bayernom (3:1).

Njemački novinar je nakon toga u objavi na Twitteru potvrdio da se radi o ugovoru kojim bi postao jedan od najplaćenijih igrača njemačkog kluba, a tu plaću od 10 milijuna eura bruto trenutno imaju samo već spomenuti Christopher Nkunku, te njemački reprezentativac Timo Werner.

Update #Olmo: He told me about his future decision: „We are still in talks. In the next weeks we will know everything.“



His agency has received the final offer from RB weeks ago. They want to extend beyond 2024. He can become one of the top earners. Bayern is not in.… pic.twitter.com/vho47gEZZc