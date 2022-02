Popović: Zadovoljna sam sa 23. mjestom s obzirom na sve što se dogodilo prije utrke

Prve hrvatske olimpijke Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić vratile su se u petak iz Pekinga sa Zimskih olimpijskih igara.

Ljutić i Popović su zadovoljne svojim rezultatima ostvarenim u slalomu, a Komšić je žao što zbog zdravstvenih tegoba nije mogla dati sve od sebe i pokazati koliko se pripremala za ZOI.

"Zadnja dva tjedna su bila dosta stresna zbog korone. Nisam mogla biti u Pekingu kako smo planirali i u zadnji tren sam stigla slalom. Na kraju mislim da sam se dobro snašla i spojila dvije vožnje, posebno tu drugu vožnju iako se nisam dobro pripremila za samu utrku. Na kraju, 23. mjesto me zadovoljilo s obzirom na sve što se dogodilo prije utrke", rekla je Popović dodavši da se nada se da joj ovo nisu zadnje olimpijske igre.

Ona nije mogla nastupiti u utrci veleslaloma jer je prije samog puta bila pozitivna na koronavirus.

Zadovoljna je svojim nastupom u Pekingu i mlada Zrinka Ljutić.

"U veleslalomu se nisam proslavila, nisam se naviknula na snijeg, vožnja nije bila loša, ali je bilo sporo. Slalom je solidno ispao, 25. mjesto, s nekim greškama u obje vožnje. Ali zadovoljna sam jer sam se naviknula na snijeg. Ovo je kao san, uživam, ali i veliko iskustvo. Imam sreću da sam mogla doći tako mlada", kazala je Ljutić koja je dodala da je sada čekaju za dva dana Europa kup u Mariboru, pa dva slaloma u Njemačkoj i na kraju Svjetsko juniorsko prvenstvo u Kanadi.

Andrea Komšić na žalost nije nastupila u veleslalomu zbog zdravstvenih razloga.

"Sreća me nije pomazila zdravstveno, do dana utrke je sve bilo dobro, imala sam samopouzdanja, ali prije same utrke leđa su mi se ukočila, morali su mi pomoći da se spustim niz stazu, probali smo s tabletama, ali bezuspješno. Sljedeći dan smo imali odmor i priliku da se popravimo za slalom, ali ni to nije bilo dovoljno. Na zagrijavanju su bile suze, ali rekla sam da ću startati pod bilo koju cijenu. I startala sam i znam da mi je falilo par zavoja, ali nije išlo", opisala je Komšić što joj se događalo u Pekingu.

"Stvarno sam htjela dati sve što mogu, i pokazati koliko sam se pripremala, ali sreća me nije pomazila", dodala je.