Kraljica Sljemena opisala prvi spoj sa sadašnjim dečkom: Tražila sam ga negativan Covid test

Ono što je njegov otac Hubert učinio 1988. na Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju, 29-godišnji Austrijanac Johannes Strolz postigao je 34 godine kasnije. Osvojio je olimpijsko zlato u alpskoj kombinaciji. A to je golema zadovoljština za nekoga tko prije mjesec dana nije bio niti u sastavu olimpijskog tima svoje zemlje za koji se izborio slalomskom pobjedom u Adelbodenu.

A do tada, što ovu priču čini još većom, Strolzu je najbolji rezultat u osam godina nastupanja u Svjetskom kupu bio 10. mjesto. Stoga i ne čudi da nije imao sredstava za plaćati servisera skija pa ih je, a to je sa slalomskim skijama činio i u Pekingu, uređivao sam.

Inače, Hubert i Johannes prvi su otac i sin koji su osvojili olimpijsko zlato u istoj disciplini s time što je tata Strolz još uvijek uspješniji od sina jer je na tim istim Igrama osvojio i srebro u veleslalomu. Četiri godine kasnije u Albertvilleu tata Hubert bio je u izglednoj prilici osvojiti još jedno kombinacijsko zlato no promašio je jedna vrata pred samim ciljem.

Srebro je osvojio Norvežanin Kilde (+0.59), i to mu je nakon bronce u superveleslalomu druga medalja na ovim Igrama, a broncu Kanađanin Crawford (+0.68) dok je aktualni svjetski prvak u kombinaciji Austrijanac Schwarz bio peti.

Foto: Chen Yichen/XINHUA (220210) -- BEIJING, Feb. 10, 2022 (Xinhua) -- Aleksander Aamodt Kilde of Norway celebrates during awarding ceremony after the alpine skiing men's alpine combined at the National Alpine Skiing Centre in Yanqing District, Beijing, capital of China, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Chen Yichen) Photo: Chen Yichen/XINHUA

Kildeov posebni savjetnik bila je njegova djevojka Mikaela Shiffrin, najtrofejnija skijašica današnjice koja je u tehničkim disciplinama doživjela debakle odnosno izlijetanja sa staze u prvim vožnjama.

- Dvije godine nisam vozio slalom pa mi je Mikaelin savjet bio dragocjen. Rekla je da držim tempo i da sa sa skijama što više na snijegu - kazao je Kilde kojemu je njegova ljepša polovica ovako čestitala na osvojenom kombinacijskom srebru:

- On nekoliko godina nije vozio slalom i ipak je uspio. Kakav sportaš!

Baš kao što je to bio slučaj u vrijeme kada je bila u žalosti radi smrti oca, Kilde je i ovom prilikom nastojao biti utjeha svojoj djevojci, a ona je za New York Times ispričala zanimljivu priču o tome kako je izgledao njihov prvi, pandemijski, čvenk.

- Zbog koronavirusa ja sam bila toliko paranoična da sam od Alexandera tražila da ima negativan Covid test. Prilično romantično, zar ne!?

Strolz nije bio jedini osvajač kombinacijske medalje kome je netko u obitelji predstavljao važan faktor u ovom sportu. Judy Crawford Rawles, tetka trećeplasiranog Kanađanina Crawforda, bila je četvrta na ZOI 1972. u japanskom Sapporu.

- Teta i je uvijek govorila nitko ne pamti četvrto mjesto i doista je dobar osjećaj ne biti u toj situaciji. To je na neki način brutalno za reći, no to je istina jer na Olimpijskim igrama medalja je sve.

Pobjednica slaloma održanog prije 50 godina bila je Barbara Ann Cochran, majka američkog brzinca Ryana Cochran-Sieglea koji je neki dan u Pekingu osvojio srebro u superveleslalomu. Ryanovo srebro tim je sjajnije ako se zna da je prije godinu dana završio na operaciji vratne kraljkežnice radi dva slomljena kralješka. Vratio se na staze u listopadu pa je imao tek nekoliko mjeseci da se pripremi za Olimpijske igre.

Zlato u spomenutoj utrci osvojio je Austrijanac Matthias Mayer koji je nadvisio vlastita oca Helmuta koji je osvojio srebro u prvom olimpijskom superveleslalomu održanom u Calgaryju 1988.

U jednom drugom sportu (sanjkanje) dogodilo se da su zajedno nastupali otac i sin. Zbilo se to tijekom Igara 2002. kada su u istoj posadi nastupali Venecuelanci Werner Hoeger i sin mu Christopher.