Ponosni tata Joška Gvardiola s Dolca poručio sinu i vatrenima: Vidimo se na aerodromu sa zlatom!

Hrvatska je pobijedila Brazil i osigurala plasman među četiri najbolje momčadi svijeta po treći put u povijesti, ali po prvi puta s Joškom Gvardiolom u prvih 11. Mladi 20-godišnji stoper RB Leipziga već je imenovan "ministrom" obrane, a njegove igre oduševljavaju cijeli svijet tako da bi uskoro mogao postati najskuplji branič u povijesti nogometa.

Ipak, najljepši dio cijele priče jest da je Joško zajedno sa svojom obitelji ostao skroman i ponizan u duhu hrvatske reprezentacije, unatoč globalnoj slavi. Svojim je roditeljima, mladi vatreni, zarađenim novcem od nogometa kupio i kuću.

Tata Tihomir dobro je poznato lice iz ribarnice na zagrebačkom Dolcu, a ovih dana je posebno emotivan, no svejedno ne preskače posao tako da ga je ekipa HRT-a i jutros zatekla na radnom mjestu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.12.2022., Zagreb - Tata Joska Gvardiola Tihomir Gvardiol danas radi na trznici dolac u ribarnici. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Slavim još od sinoć, nisam ni spavao, rekao je za HRT.

Je li moguće opisati emocije koje prevladavaju?

- Gledao sam doma, jako teško gledam, jako emotivno to proživljavam. Nije mi bilo lako gledati. Supruga i kćeri su me malo smirivale. Srce mi je ispunjeno. Neizrecivo, ne mogu vam opisati kako se osjećam.

I dalje je u ribarnici, bio je jučer i danas je tu.

- To je moj život, ja to volim. Rođen sam u ribarskom mjestu, ribario sam. I dan-danas imam veze s ribom. Jednostavno, ja to obožavam.

Jeste li se čuli s Joškom?

- I prije i poslije utakmice smo se čuli. On je rekao: Tata, borit ćemo se i dati sve od sebe. Poslije utakmice nije imao što reći, već samo da idu proslaviti.

Što su prošli do ovog uspjeha?

- To je proces. Svaki roditelj daje podršku svome djetetu. Kad ga upišete na glazbu, sport, bilo što, dajete mu podršku, iako nema garancije. Kao roditelj dajete sve od sebe. Znali smo krenuti u 4-5 popodne i doći u pola noći, a ja se dižem u 4 sata ujutro. Nije mi to bilo teško, a nije bilo garancije hoće li uspjeti ili neće, ali dajete tu ljubav djetetu.

Poruka Jošku i Vatrenima: - Idemo do finala! Samo hrabro i vidimo se u Zagrebu na aerodromu sa zlatnom medaljom.

