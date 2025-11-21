Ponajbolja svih vremena zbog gadnog pada završava karijeru? Zaradila je tešku ozljedu i potres mozga

Švicarska skijašica Lara Gut-Behrami (34) ozlijedila je koljeno na treningu superveleslalomu na Copper Mountainu zbog čega je očekuje povratak u domovinu.

"Početni pregledi na licu mjesta ukazuju na ozljedu lijevog koljena," objavio je Švicarski skijaški savez dodavši kako će se 34-godišnja skijašica iz Ticina vratiti u Švicarsku "kako bi se podvrgnula daljnjim liječničkim pregledima".

Gut-Behrami je 29. studenog na Copper Mountain trebala nastupiti u superveleslalomu. Švicarka je početkom zime najavila kako je ovo njezina posljednja sezona u karijeri.

"Ne ostavljam vrata nimalo otvorena. Otvaram vrata za nove stvari u svom životu," kazala je uoči starta sezone u Soldenu koncem listopada.

Tijekom karijere je ostvarila je 48 pobjeda u Svjetskom kupu u tri discipline, što je čini jednom od najuspješnijih skijašica svih vremena. Prva je žena s najmanje deset pobjeda u Svjetskom kupu u tri različite discipline, u superveleslalomu, supustu i veleslalomu.

Dva puta je bila ukupna pobjednica Svjetsko kupa (2016, 2024), a ima i još sedam malih Globusa.

Osvojila je i olimpijsko zlato u super-g u Pekingu 2022. godine, u Pekingu je osvojila i broncu u veleslalomu, dok je u Sočiju 2014. osvojila broncu u spustu.