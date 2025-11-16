Naši Portali
SKIJANJE

Hrvatski skijaši nisu se proslavili u Leviju: Evo koliko su zaradili za 16. i 18. mjesto

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 15:26

Pinheiro-Braathen donio je Brazilu prvu pobjedu u povijesti alpskog skijanja, a to mu je bila ukupno šesta u karijeri

Filip Zubčić i Samuel Kolega korektno su odradili prvi slalom ove sezone u finskom Leviju. Najbolji hrvatski slalomaš, Kolega, bio je u vrlo dobroj poziciji na kraju prve vožnje koju je završio na 11. mjestu (s identičnim zaostatkom koji je imao i Dave Ryding), no u drugoj vožnji nije uspio ponoviti dobar prvi lauf. Iako nije napravio nijednu veću pogrešku, jednostavno nije bio dovoljno brz te je završio 16.

Kolegin zaostatak za pobjednikom Lucasom Pinheirom-Braathenom na kraju je iznosio sekundu i 60 stotinki, dok je Zubčić završio 18. s devet stotinki slabijim vremenom od Kolege. Hrvatski skijaši za svoj plasman zaradili su 1746, odnosno 1513 eura.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Pinheiro-Braathen donio je Brazilu prvu pobjedu u povijesti alpskog skijanja, a to mu je bila ukupno šesta u karijeri budući da je prije nastupao za reprezentaciju Norveške. On je za pobjedu kući odnio nagradu od 54 709 eura. Drugoplasirani Clement Noel dobio je 25 608 eura, a senzacionalni treći, Finac Eduard Hollberg, zaradio je 13 968 eura.

Od ostalih hrvatskih predstavnika, Istok Rodeš nije izborio drugu vožnju (45.nakon prvog laufa), a Tvrtko Ljutić nije uspio završiti prvu vožnju.
Komentara 1

Pogledaj Sve
PS
PLETER S PLIVE
15:33 16.11.2025.

Stara hrvatska riječ... lauf.

