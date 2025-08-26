Poljska kladionica želi isplatiti Sopiću 47 tisuća eura zbog otkaza: Evo što stoji u pozadini

Hrvatski trener Željko Sopić u ponedjeljak je dobio otkaz u poljskom prvoligašu Widzew Lodzu nakon što je u prvih šest kola poljskog prvenstva osvojio sedam bodova. Sopić je tako postao prvi trener nekog poljskog prvoligaša koji je ove sezone dobio otkaz, ali bi zbog toga mogao neočekivano zaraditi i bonus od 40 tisuća eura.

Poljska kladionica Betfan uoči sezone pokrenula je promociju po kojoj će prvom treneru koji dobije otkaz u tamošnjoj prvoj ligi dati ponudu za suradnju, financijski bonus do 200 tisuća zlota (oko 47 tisuća eura) i poziv na jedinstveno fotografiranje. Za svaki tjedan u kojem nije bilo otkaza, 10 tisuća zlota se odbijalo i ulazio u fond za kladioničare koji su sudjelovali u ovoj promociji. Sopić je otkaz dobio nakon četiri tjedna pa vrijednost bonusa iznosi 160 tisuća zlota, odnosno 37.5 tisuća eura.

- U Betfanu razumijemo da budućnost trenera može biti neizvjesna. Zato smo odlučili stvoriti kampanju koja će na jedinstven način pokazati našu podršku - objasnio je Krystian Trapszo, direktor Betfana.

Kako pišu poljski mediji, Sopić bi se za preuzimanje nagrade trebao obratiti kladionici prije početka 7. kola, koje se igra ovog vikenda.