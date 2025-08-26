Naši Portali
ZANIMLJIVA PRIČA

Poljska kladionica želi isplatiti Sopiću 47 tisuća eura zbog otkaza: Evo što stoji u pozadini

Gorica i Osijek sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 19:56

Sopić je tako postao prvi trener nekog poljskog prvoligaša koji je ove sezone dobio otkaz, ali bi zbog toga mogao neočekivano zaraditi i bonus od 40 tisuća eura.

Hrvatski trener Željko Sopić u ponedjeljak je dobio otkaz u poljskom prvoligašu Widzew Lodzu nakon što je u prvih šest kola poljskog prvenstva osvojio sedam bodova. Sopić je tako postao prvi trener nekog poljskog prvoligaša koji je ove sezone dobio otkaz, ali bi zbog toga mogao neočekivano zaraditi i bonus od 40 tisuća eura.

Poljska kladionica Betfan uoči sezone pokrenula je promociju po kojoj će prvom treneru koji dobije otkaz u tamošnjoj prvoj ligi dati ponudu za suradnju, financijski bonus do 200 tisuća zlota (oko 47 tisuća eura) i poziv na jedinstveno fotografiranje. Za svaki tjedan u kojem nije bilo otkaza, 10 tisuća zlota se odbijalo i ulazio u fond za kladioničare koji su sudjelovali u ovoj promociji. Sopić je otkaz dobio nakon četiri tjedna pa vrijednost bonusa iznosi 160 tisuća zlota, odnosno 37.5 tisuća eura. 

- U Betfanu razumijemo da budućnost trenera može biti neizvjesna. Zato smo odlučili stvoriti kampanju koja će na jedinstven način pokazati našu podršku - objasnio je Krystian Trapszo, direktor Betfana.

Kako pišu poljski mediji, Sopić bi se za preuzimanje nagrade trebao obratiti kladionici prije početka 7. kola, koje se igra ovog vikenda.

Livajina gesta na utakmici protiv Osijeka, kada je nakon pogotka potrčao Garciji i suigračima u zagrljaj, vjerojatno je riješila sva nagađanja o tome da se odnos između Garcije i njega poremetio
.
