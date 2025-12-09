Zavladala panika na tržištu: UEFA će izbaciti više klubova iz Europe samo zbog jednog pravila!

Više momčadi moglo bi biti izbačeno iz europskih natjecanja sljedeće sezone nakon što je UEFA obavijestila klubove da će nastaviti svoj čvrsti stav o vlasništvu više klubova. UEFA je izdala dokument u kojem naglašava da je 1. ožujka strogi rok za usklađivanje. Inzistirala je da nakon tog datuma neće biti produženja kako bi se zaobišli propisi.

Bilo je nagađanja da bi se pravila mogla ublažiti. No, ohrabrena detaljnom presudom Arbitražnog suda za sport (CAS) o odbijenoj žalbi Crystal Palacea, UEFA je umjesto toga ponovila da neće biti posebnog izuzeća. UEFA ne dopušta dvama klubovima unutar iste vlasničke skupine da igraju u istom europskom natjecanju. Klub koji je završio niže u svojoj domaćoj ligi, mora izgubiti svoje mjesto ako postoji sukob interesa. Prije prošle sezone ovo se činilo kao prazna prijetnja jer nijedan klub nikada nije bio pogođen.

No, zabrinuti da širenje vlasništva više klubova predstavlja prijetnju integritetu europskog natjecanja, UEFA-ino tijelo za financijsku kontrolu klubova promijenilo je pravila. Pomaknulo je datum procjene s 1. lipnja na 1. ožujka. Kao rezultat toga, tri kluba su ili degradirana ili uklonjena tijekom ljeta. Palace je najpoznatija žrtva. Presuda je da je bivši suvlasnik John Textor imao odlučujući utjecaj i na Eagles i na klub Lyon, koji se također kvalificirao za Europsku ligu. Drogheda United iz Irske lige i slovački klub FC DAC 1904 izgubili su svoja mjesta u Konferencijskoj ligi. Sva tri kluba nisu uspjela u žalbama CAS-u, koji je prošli tjedan objavio svoju punu odluku u slučaju Palacea.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na temelju toga, UEFA je sada potvrdila da je do 1. ožujka "rok do kojeg klubovi moraju ispuniti kriterije vlasništva više klubova" te da je presuda CAS-a obvezujuća. UEFA je dodala da je "smatrala potrebnim pružiti jasnoću klubovima prije sljedeće sezone i omogućiti im da se pripreme unaprijed".

U svojoj žalbi, Palace je tvrdio da su drugi klubovi dobili povlašteni tretman za promjenu svojih vlasničkih struktura radi ulaska u Europu nakon 1. ožujka. Palace je istaknuo slučaj Nottingham Foresta. Vlasnik Evangelos Marinakis smanjio je svoju kontrolu nad klubom u pripremi za kvalifikacije za Ligu prvaka i za Forest i za Olympiakos. U sličnoj situaciji, vlasnici Chelseaja, BlueCo, izdali su milijune novih dionica u Strasbourgu u slučaju da oba kluba završe u istom natjecanju.

Palace je tvrdio da je to dokaz da je UEFA nekim klubovima dala dodatno vrijeme da srede svoje strukture. CAS je to odbacio, navodeći da u UEFA-inim propisima ne postoji klauzula koja to dopušta. Klubovi u višeklupskoj vlasničkoj strukturi koji misle da postoji ikakva šansa da budu u Europi, moraju poduzeti potrebne korake kako bi bili usklađeni prije tog datuma. Ako to ne učine, UEFA će se ponovno poduzeti mjere. To bi također moglo utjecati na klubove poput Manchester Uniteda i Nice, koji su u istoj vlasničkoj strukturi.