Pojačanje Dinama oduševljava svojim igrama: 'Ako ostane zdrav, brzo će među vatrene'

Jedno od najvećih otkrića uvodnog dijela sezone u novom remontiranom Dinamu je definitivno 22-godišnji desni bek, Moris Valinčić. Možda se to po učinku od dvije asistencije u deset nastupa na papiru toliko i ne vidi, ali uz dojam viđenog na terenu Valinčić bi se u uvodu HNL sezone definitivno mogao naći među pet-šest kandidata za najboljeg igrača prvog kruga u ligi.

U Europskoj ligi se također vrlo dobro pokazao, prvo vrlo kvalitetnom izvedbom u defenzivnom smislu protiv Fenerbahčea u prvom kolu, a potom i asistencijom za Dejana Ljubičića i još nekolicinom ofenzivnih akcija protiv Maccabija u drugom kolu.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

O Valinčiću smo kratko porazgovarali s još jednim igračem koji je u sličnoj dobi u Dinamu igrao na poziciji desnog beka, a ponekad i desnog veznjaka ili krilo, Ivanom Tomečakom (35).

Naime, Tomečak je u prvoj momčadi Dinama igrao od svoje 19. pa sve do 24. godine, a za plave je nastupao i u brojnim velikim europskim utakmicama. Primjerice, zabio je pogodak Real Madridu u gostima u Ligi prvaka. Dijelio je u Dinamu svlačionicu s Mandžukićem, Brozovićem, Kovačićem, Kramarićem, Šimićem, Lovrenom, Sammirom, Vrsaljkom, Šimunićem, Vidom i mnogim drugima.

Sadašnji bek drugoligaša Rudeša je tijekom svoje karijere osim Dinama igrao i za Rijeku, Club Brugge, Pafos, Lokomotivu, Goricu, Dnjipro, Mechelen, pa čak i saudijski Al-Nassr u kojem danas igraju Ronaldo, Brozović, Coman, Mane, Felix i brojne druge zvijezde. Ukupno je tijekom svoje klupske karijere uspio skupiti 61 nastup u europskim natjecanjima, računajući i kvalifikacije.

Uzevši u obzir Tomečakovo rano pojavljivanje u Dinamu prije 17 godina, nakon kojeg je skupio pregršt iskustva i stvorio bogatu karijeru, Tomečak je bio idealan sugovornik za pitati pitanje o razvoju i potencijalnom 'plafonu' Morisa Valinčića.

- Teško je govoriti o 'plafonima', ali vidi se da je sada na jednoj jako visokoj razini. Mlad je i može sigurno još puno napredovati, ali u odličnoj je formi i spreman je. Bitno je u to da ostane zdrav, da ulaže u sebe što više kako bi ostao zdrav. Ako će biti zdrav, s ovakvim igrama će sve brzo doći, i poziv u reprezentaciju i sve ostalo se krene nadograđivati jedno na drugo. To jednostavno tako ide kad si u formi- poručio je Tomečak, pa dodao:

- Stvarno na terenu izgleda odlično. Fizička moć mu se posebno ističe, jako je visoka, i to je danas jako važno. Ima moć ponavljanja, čvrst je u duelu, evo i protiv Maccabija je dodao asistenciju. Izrazito je brz, moćan i okomit. Ma ta desna strana s njim i Lisicom je strahovito brza i aktivna. Stignu i otići u kontru, stignu se i vratiti u obranu, sve stignu, i kod njih se sve to jako brzo odvija. Te sve stvari su bitne za jednog ozbiljnog igrača, a on ih ima - zaključio je Tomečak.