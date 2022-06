Pojačanje Dinama još nema ni automobil: Drmić me vozi na treninge, cool je tip

Dinamo se ovog ljeta ozbiljno pojačao, ako je za plave već i završio prijelazni rok kad je o dolascima riječ, već je napravio pravi posao. Dovođenje Josipa Drmića, Roberta Ljubičića i Boška Šutala, igrača za sve tri linije, veliki je posao. I dok se o Drmiću sve zna, baš kao i o Bošku Šutalu, donedavni igrač Robert Ljubičić manje je poznat. No riječ je o igraču kojem su tek 22 godine, koji je bio u našoj U21 reprezentaciji, a potom u U21 reprezentaciji Austrije. Za St. Pölten odigrao je 99 utakmica, za Rapid prošle sezone 40 utakmica.

Obitelj je bila za Dinamo

U Dinamu je od prvog dana priprema, a sad se s plavima preselio na drugi dio priprema u Moravske Toplice.

Desetak ste dana u Dinamu, kakvi su vam dojmovi, je li vas nešto iznenadilo?

– Momčad me odlično primila, trener i svi ostali. Sad smo u Sloveniji, ovdje nam doista ništa ne nedostaje i tereni su jako dobri – kazao nam je Robert Ljubičić.

Kako ste se odlučili na dolazak, što vam je brat Dejan, koji igra u Kölnu, savjetovao?

– Naravno da sam razgovarao s obitelji, meni je obitelj uvijek na prvom mjestu i uvijek sam ih pitao o svemu, mamu, tatu, pa sam tako pitao i brata i svi su bili za to da idem u Dinamo, tako da nije bilo puno upitnika ni nekakvog duljeg razmišljanja, vrlo brzo odlučio sam se za Dinamo.

Kad ste s Rapidom igrali protiv Dinama, jeste li pomislili da ćete godinu dana kasnije biti ovdje kao igrač plavih?

– Nisam tada o tome razmišljao, koncentrirao sam se samo na utakmicu. No kao dijete sam uvijek razmišljao o tome da bi bilo lijepo igrati u Dinamu, to je veliki klub i velika je čast igrati ovdje.

Kako biste usporedili uvjete u Rapidu i Dinamu?

– Uvjeti su slični, samo je drugi grad. I u Rapidu su me jako lijepo primili. Nisam bio dugo, samo godinu dana i tamo su, kao i ovdje, suigrači prema meni bili dobri. No uvjeti su poprilično slični.

U Dinamu je i na vašoj poziciji velika konkurencija, Ademi, Mišić, Bulat, Gojak, Baturina, vjerujete li da ćete se u takvom društvu izboriti za mjesto u momčadi, kakva su vaša očekivanja u Dinamu?

– Sad je sve na meni, moram dati sve što mogu da bih se izborio za momčad. No znam kakvu kvalitetu imaju svi igrači koji su ovdje u Dinamu, moram se dokazati, raditi, a na kraju je trener taj koji će odlučiti tko će igrati. Meni je najvažnije što više igrati i da osvojimo sve što možemo, ostvarimo ciljeve koje Dinamo ima – kaže Ljubičić.

Kako su vas primili suigrači, s kim dijelite sobu na pripremama u Sloveniji, s kim se družite izvan terena?

– Svi su super prema meni, a nadam se da sam i ja simpatičan tip pa me lako prihvatiti. Sad sam u sobi s Josipom Drmićem, s njim sam bio u hotelu i u Zagrebu, on me vozio i na treninge u Maksimir jer u Zagrebu još nemam auto. S njim mi je onda sve bilo lakše, a on je baš cool tip.

Rapid je uvijek imao velike ambicije, no imao je ispred sebe Salzburg, sad ste vi u Dinamu koji je dominantan u Hrvatskoj kao Salzburg u Austriji. Je li drukčije iskustvo, osjećate li se veći pritisak u Dinamu nego u Rapidu?

– Naravno da je ljepše kad si u klubu koji je na vrhu i sigurno je veći pritisak u Dinamu nego što je bio u Rapidu. U Austriji smo znali da je Salzburg veliki favorit i mislim da je to nešto što ću morati naučiti, igrati u momčadi koja je favorit, koja želi i treba sve osvojiti..

Igrali ste u vezi i na poziciji šestice i osmice, što vam je draže?

– Mogu reći da mi odgovara sve u veznom redu. Prošle sezone igrao sam šesticu u Rapidu, zadnjeg veznog jer smo tu bili malo u problemu s kadrom. U Dinamu smo na toj poziciji jako dobro pokriveni, a ja ću igrati tamo gdje me postavi trener.

Koliko vam odgovara 4-2-3-1 sustav koji preferira trener Čačić?

– Odlično, u tom sam sustavu igrao u zadnje dvije godine, prvo u St. Pöltenu, a onda i u Rapidu i tu se najbolje osjećam.

Kakav je dojam na vas ostavio trener Čačić, jeste li razgovarali s njim, što očekuje od vas?

– Imam samo pozitivne dojmove, razgovarao je sa mnom odmah na početku. Ima izuzetnu mirnoću, treninzi su nam odlični i mogu reći samo sve najbolje.

Pratio sam Dinamo

Koliko ste dosad pratili Dinamo i uopće našu ligu, kakvi su vam dojmovi o ligi?

– Na kraju sezone gledao sam jako puno utakmica jer sam već tada znao da ću doći u Dinamo. I bilo je baš neizvjesno prvenstvo, bilo je gusto i s puno vrlo zanimljivih utakmica. I na kraju mi je da drago da je Dinamo osvojio naslov i da sam sad i ja u Dinamu.

Rođeni ste u Beču kao i brat Dejan koji sad igra u Kölnu, obitelj je u Beču, hoće li netko živjeti s vama u Zagrebu?

– Malo prije odlaska na pripreme u Sloveniju našao sam stan u Zagrebu. A roditelji mi nisu daleko, pa Beč je na tri pol sata od Zagreba. Zasad sam sam, nemam djevojku ni suprugu, ali dolazit će mi roditelji i sestra sad dok nema škole – govori Ljubičić čiji su roditelji iz Busovače, iz Bosne i Hercegovine - tata mu je igrao nogomet u Austriji i radio, no Robert i Dejan su "malo" uspješniji od njega. Osim brata, ima i dvije sestre.

Imate li nekakav hobi, što radite kad niste na terenu?

– Volim se družiti s prijateljima, otići van i popiti kavu, otići nekamo s obitelji koja je moj raj – zaključio je Robert Ljubičić.

