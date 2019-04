Poirier i Adesanya u spektakularnim borbama izborili naslove prvaka

Dva puta po fenomenalnih 25 minuta ponudile su dvije glavne borbe UFC 236 priredbe. Dustin Poirier pobjedom protiv Maxa Hollowaya došao je do naslova privremenog prvaka lake kategorije, dok je Israel Adesanya pobjedom nad Kelvinom Gastelumom došao do titule srednje kategorije. Na ostatku glavnog programa, Khalil Rountree Jr. savladao je Eryka Andersa, Dwight Grant bio je bolji od Alana Joubana, a Nikita Krylov savladao je Ovincea St. Preuxa u njihovom revanšu, piše Fightsite.

Dustin Poirier došao je do titule privremenog prvaka lake kategorije tako što je Maxu Hollowayu potvrdio da je on ipak došao u njegovu kategoriju. Iako je jedno vrijeme i Poirier bio perolaka kategorije, u lakoj je tek ispunio svoj puni potencijal, a ova borba i pobjeda kruna su svog rada. U borbu su obojica ušli s ciljem da pokušaju napraviti što više štete dok su svježi. Već u prvih pola minute Holloway je uzdrman, no odmah uzvraća te je Poirier u problemima.

Ipak, izvukao se iz njih te preuzeo kontrolu i do kraja runde dominira, a Holloway impresionira time što sve može primiti. Podjednako se nastavlja u drugoj rundi. Poirier očito udara jače i preciznije te osim toga jako dobro podnosi udarce koje Holloway uspijeva plasirati. Druga runda također pripada Poirieru, dok treća donosi izjednačeniji okršaj.

Ponovno Poirier pogađa više, no posljednjih minutu i pol Holloway dolazi do prostora i pogađa nekoliko vrhunskih serija. Slično tome Max nastavlja u četvrtoj rundi, koju vjerojatno uzima na račun inicijative i serija koje je pogađao. Poirier kao da je tu rundu malo odmorio da bi u petoj opet odradio nešto slično drugoj te je priveo borbu kraju skupljajući bodove boljim radom na distanci. Poirieru su prema sva tri suca pripale četiri runde ove sjajne borbe i sad može proslaviti ovaj pojas, a onda krenuti proučavati Khabiba Nurmagomedova jer on je onaj koji mu slijedi.

Titulu privremenog prvaka srednje kategorije uzeo je Israel Adesanya i to nakon pet rundi fenomenalne borbe protiv Kelvina Gasteluma. Gastelum je bio onaj koji je u borbu bolje krenuo. Uhvatio je ritam i radio je jako dobre ulaske. Nekoliko puta ozbiljno pogađa Adesanyu koji je u prvih pet minuta tražio distancu, ali bez uspjeha. Prva runda tako čisto pripada Gastelumu, a jednako dobro on otvara i drugu. Ipak, nakon otprilike dvije minute dolazi do preokreta. Adesanya je osjetio priliku, pogađa munjeviti desni kroše i Gastelum je na podu.

Nakon što se ustao počela se mijenjati ukupna situacija. Adesanya je odjednom opušten, pogađa i fenomenalan lakat, a do kraja runde Gastelum je nakon još jedne serije na podu. Bilo je to 1:1 u rundama. Treća runda bila je najizjednačenija. Adesanya je na nogama bio bolji, no Gastelum ovog puta bira klinč iz kojeg traži rušenje. Jednom je u tome i uspio, no Adesanya je brzo ponovno na nogama. Kreću izmjene u kojima obojica pogađaju, no runda ide Adesanyi na račun njene prve polovice.

Mislilo se da Novozelanđanin ima kontrolu, no dojam je prevario. Četvrta runda zapravo je bila najbolje što je Gastelum odradio u borbi. Cijelu rundu odlično je ulazio i dominirao, a otprilike minutu prije kraja Adesanya je ozbiljno uzdrman. Teško se zadržavao na nogama, ali Gastelum tada radi grešku i ne ide na dodatni napad nego bezuspješno pokušava rušiti. Osigurao je rundu, no dojam je da je možda mogao i završiti borbu.

Peta runda svoje prvi tri minute donosi podjednak okršaj, da bi onda Adesanya doslovno eksplodirao. Prvo je udarcem poslao Gasteluma na pod, a nakon što se ovaj ustao je krenuo još žešće. Posljednjih pola minute ponovno je Kelvin na podu i Adesanya žestoko napada. Da nije ostalo jako malo do kraja ovakve borbe, sudac bi možda prekinuo, no Marc Goddard dao je Gastelumu šansu. Fenomenalna borba i fenomenalnih 25 minuta uz sjajnu završnicu Adesanye. Posljednja runda pripala mu je 10:8, sva tri suca presudila su ukupno 48:46 i privremni pojas prvaka srednje kategorije bio je njegov.

Uvjerljivom sudačkom odlukom Khalil Rountree Jr. došao je do pobjede nad favoriziranim Erykom Anderson. Bila je to jedna nova slika Rountreea, koji se do sada iskazao kako borac pravih bombi u rukama, ali i rijetko čega drugog. Jedan kamp u Tajlandu to je sve promijenio. Rountree je svojim kretanjem i kickovima u potpunosti iz balansa izbacio Andersa, tako poništivši njegovu eksplozivnost.

Prvu rundu Rountree je Andersovu nogu low kickovima doveo do neprepoznatljivosti, da bi u drugoj pokazao što zna i može. Čak četiri puta slao ga je na pod, no nije ga završio. Treća runda nije bila uzbudljiva kao prve dvije, ali i tu je Rountree bio bolji i napravio je dovoljno da sva tri suca presude 30:26 u njegovu korist. Nakon ekspresnog poraza od Johnnya Walkera, ovo je jako važna pobjeda za Rountreea.

Vrlo slabu i neaktivnu borbu odradili su Dwight Grant i Alan Jouban, potpuno suprotnu od onog što se od dva stand up borca očekivalo. Kroz prvih 14 minuta niti jedan nije odlučio preuzeti inicijativu. Jouban se kretao prema naprijed, ali bez posljednjeg koraka, dok je Grant tražio udarce iz kontre. Dobio se dojam da je Grant tu uspješniji što se tiče pogođenih udaraca, ali inicijativa je svakako bila na strani Joubana.

Tek posljednjih pola minute borbe publika je vidjela pravu akciju, nakon što Jouban ozbiljno pogađa i odvodi Granta na pod. Tamo kreće u napad, pokušava završiti borbu, no nije uspio. Vjerovao je Jouban kako je napravio dovoljno za pobjedu, jedan sudac dao mu je sve tri runde, no druga dva suca presuđuju 29-28 u korist Granta. Jouban je bijesno napustio kavez, uvjeren da je pokraden. Grant je ovim trijumfom spojio dvije UFC pobjede, obje u 2019. godini.

Nikita Krylov uspio je osvetiti poraz koji mu je Ovince St. Preux nanio 2014. godine. Ukrajinac je ovog puta u borbu protiv iskusnog veterana ušao ozbiljniji i spremniji. Agresivno je otvorio, čime je na samom startu St. Preuxa stavio u problema. Ovaj izlazi i uspijeva doći do klinča pa i rušenja, ali bez ikakve kontrole.

Krylov se uspio ustati i ponovno odvesti borbu tamo gdje njemu odgovara. Već u drugoj polovici prve runde OSP izgleda jako umorno, no strpljivo Nikita radi i do kraja runde skuplja bodove. U drugu ponovno Krylov ulazi ofenzivno, nakon minute dolazi do borbe u parteru, a tamo radi na gušenju koje je sredinom runde uspio zatvoriti. St. Preux nije imao drugog izbora nego tapkati.

U glavnoj uvodnoj borbi, Matt Frevola sjajnom je taktikom došao do pobjede protiv Jalina Turnera. Prilazio je blizu, skraćivao distancu i uspijevao puno višem borcu napraviti ono što istom ne odgovara. Svoju sjajnu seriju u muha kategoriji nastavlja Alexandre Pantoja.

Bivšeg izazivača, Wilsona Reisa, savladao je nokautom u prvoj rundi čime je došao na pet pobjeda u šest UFC nastupa. Max Griffin savladao je Zelima Imadaeva većinskom sudačkom odlukom, u borbi koja je iza sebe imala najviše “zle krvi”. Najbrže završeni meč danas onaj je u kojem je Khalid Taha nokautirao Bostona Salmona. Za to mu je trebalo samo 25 sekundi.

Belal Muhammad kvalitetnim rušenjima i dominacijom na parteru savladao je Curtisa Millendera. Millender je fantastičan stand up borac, no još jednom je dokazao kako mu je obrana od rušenja nikakva, a niti rad u parteru nimalo bolji. Uvjerljiva pobjeda pripala je Montelu Jacksonu protiv Andrea Soukhamthatha, dok je Poliana Botelho savladala Lauren Mueller. Brazilka je dobila prve dvije runde, no u trećoj se našla u ogromnim problemima. Ipak, izdržala je do kraja i uzela pobjedu odlukom. Program je otvoren borbom u kojoj je Brandon Davis gušenjem u drugoj rundi savladao Randya Costu.

UFC 236 – Rezultati

Dustin Poirier def. Max Holloway – jednoglasna sudačka odluka

Israel Adesanya def. Kelvin Gastelum – jednoglasna sudačka odluka

Khalil Rountree Jr. def. Eryk Anders – jednoglasna sudačka odluka

Dwight Grant def. Alan Jouban – podijeljena sudačka odluka

Nikita Krylov def. Ovince St. Preux – SUB (R2, 2:30)

Matt Frevola def. Jalin Turner – jednoglasna sudačka odluka

Alexandre Pantoja def. Wilson Reis – TKO (R1 2:58)

Max Griffin def. Zelim Imadaev – većinska sudačka odluka

Khalid Taha def. Boston Salmon – TKO (R1 0:25)

Belal Muhammad def. Curtis Millender – jednoglasna sudačka odluka

Montel Jackson def. Andre Soukhamthath – jednoglasna sudačka odluka

Poliana Botelho def. Lauren Mueller – jednoglasna sudačka odluka

Brandon Davis def. Randy Costa – SUB (R2 1:12)

>> Pogledajte razgovor s Cro Copom na Večernji TV-u