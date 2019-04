Potvrdio Dana White: Stipe Miočić se vraća u UFC! Imat će najtežeg protivnika

Stipe Miočić trebao bi se ubrzo vratiti u oktogon i to u spektaklu protiv Daniela Cormiera. Borba bi bila za pojas prvaka u teškoj kategoriji UFC-a, a Stipe bi tako imao priliku uzvratiti Cormieru za težak poraz kada mu je Amerikanac oduzeo pojas prvaka.

- Borba između Brocka i Cormiera nije opcija. Nismo ni razgovarali o njoj. Ništa se ne događa. Prva borba za Cormiera kada se vrati trebao bi biti Stipe. Cormier se vratio u teretanu nakon ozljede i trebamo ga čekati da se pripremi. Kada se to dogodi onda ćemo pokušati dogovoriti revanš između Stipe i Daniela - rekao je predsjednik UFC-a Dana White i tako potvrdio ono o čemu se već dugo nagađa u MMA krugovima.

Dana White on Daniel Cormier vs. Brock Lesnar: “That fight might not even happen first. We haven’t even talked to Brock. The first fight might be Stipe (Miocic).”