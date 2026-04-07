Svjetski Kup u preponskom jahanju od 6 do 10. svibnja na bajkovitoj lokaciji sa modernim terenima!

Svjetski kup u preponskom jahanju od 6 do 10. svibnja nije samo sportsko natjecanje već i vrhunski doživljaj i izlet uz odličnu gastro ponudu i popratne sadržaje. U ovakvom sportskom natjecanju posjetitelji se približavaju prirodi i okruženju životinjama, a sama lokacija smještena je van grada i uz uživanje u sportu pruža jedinstven doživljaj za sve uzraste. Etno Farma Mirnovec bajkovito je okruženje koje vrijedi posjetiti i biti dio ovog atraktivnog sporta. Sam Konjički klub Mirnovec iz Samobora djeluje od 2011. godine te se tijekom više od desetljeća kontinuiranog rada profilirao kao jedan od vodećih organizatora konjičkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Klub djeluje u sklopu Etno farme Mirnovec, suvremenog konjičkog i sportskog centra, koji raspolaže infrastrukturom prilagođenom organizaciji nacionalnih i međunarodnih turnira najviše razine.

U organizaciji kluba kroz godine postojanja, od 2012. godine, svake godine održava se kup Grada Samobora, 2017. godine održano je državno prvenstvo, a od rujna 2024. godine niz nacionalnih turnira koja bilježe veliki odaziv stranih natjecatelja, a po prvi puta u svibnju 2026. godine, nakon 18 godina organiziraju svijetsko prvenstvno u preponskom jahanju.

Iz ovog kluba iznjedrila i najmalađa seniorska prvakinja države u preponskom jahanju Josipa Koletić, koja je ostvarila vrhunske rezulate u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske, a koja je i dalje aktivan član kluba i koja uspješno svojim rezultatima i sudjelovanjem na međunarodnim turnirima predstavlja Republiku Hrvatsku.

Josipa Koletić četiri puta je bila prvakinja države, dva puta viceprvakinja. Svoje uspjehe bilježi i sa Hrvatskom reprezentacijom, gdje je tri puta sudjelovala na europskom prvenstvu, pet puta na balkanijadi, na kojoj je u kategoriji juniora osvojila broncu i ekipno seniorsko srebro (povijesni rezultat za Hrvatsku). I dalje ostvaruje plasmane na međunarodnim tunririma u rangu 4*, na kojim utakmicama se skaču visine 1.45 m i 1.50 m i koje se boduju za svijetsku rang listu. Uz Josipu rezultate na utakmicama 4* visine 1.45 m i 1.50 m nižu i članovi kluba Magdalena Benčec, koja iza sebe ima osvojeno drugo i treće mjesto u kategoriji juniora na državnom prvenstvu te se ove godine plasirala na europsko prvenstvno također u kategoriji juniora, zatim Lucija Šestan i Roland Szabo.

Turniri u organizaciji kluba bilježe veliki odaziv, kako od strane sportskih sudionika tako i od strane posjetitelja, uz sudjelovanje i do 250 konja i jahača iz Hrvatske te zemalja regije i Europe. Upravo zahvaljujući visokoj razini organizacije, kvaliteti parkura, sigurnosnim uvjetima te profesionalnom organizacijskom timu, natjecanje Jumping Samobor danas se smatra jednim od najprestižnijih događanja u preponskom jahanju u Hrvatskoj i široj regiji.

Posebna vrijednost turnira Konjičkog kluba Mirnovec leži u jedinstvenom spoju vrhunskog sporta, atraktivne lokacije i bogatog popratnog programa, čime događaj nadilazi sportski karakter i prerasta u značajne društvene i turističke manifestacije. Kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, organizaciju i međunarodnu suradnju omogućila su stabilan rast natjecanja te stvaranje prepoznatljive konjičke destinacije na europskoj razini.

Jumping Samobor World Cup 2026 predstavlja prestižni međunarodni turnir u preponskom jahanju iz kalendara Međunarodne konjičke federacije (FEI) te ujedno označava povratak natjecanja Svjetskog kupa u Republiku Hrvatsku nakon 2008. godine. Ovim događajem Hrvatska se ponovno pozicionira na kartu značajnih svjetskih konjičkih i sportskih manifestacija.

Tijekom četverodnevnog natjecanja očekuje se sudjelovanje do 300 konja i natjecatelja iz više od deset zemalja svijeta, uključujući vrhunske međunarodne sportaše, olimpijce i timove. Program događaja, uz sportski dio, uključuje i bogat popratni sadržaj usmjeren na promociju sporta, turizma, lokalne zajednice i međunarodne suradnje.

Poseban naglasak stavlja se na bogatu gastronomsku ponudu, gdje će posjetitelji moći uživati u ponudi restorana Bartaž, koji se ističe svojom autentičnošću zahvaljujući korištenju domaćih, vlastito uzgojenih proizvoda te tradicionalnom načinu pripreme jela. Uz to, na prostoru događaja bit će prisutni i lokalni OPG-ovi koji će nuditi svoje domaće proizvode, dodatno naglašavajući važnost lokalne proizvodnje i održivog pristupa.

U sklopu popratnog programa planiran je i raznolik sadržaj za sve uzraste, uključujući atraktivan dron show u organizaciji Mirnovec Pirotehnike, koji će dodatno obogatiti večernji program spektakularnim vizualnim efektima na nebu. Posjetitelje očekuje OPG štandovi s domaćim proizvodima, Restoran s bogatom tradicionalnom hrvatskom kuhinjom, shopping zona, kao i mogućnost šetnji na konjima, čime se omogućuje jedinstveno iskustvo boravka u konjičkom okruženju. Uz navedeno, bit će organiziran i „Jumping Samobor“ fan shop s raznovrsnom ponudom te riders bar, kao mjesto okupljanja natjecatelja i posjetitelja u opuštenoj atmosferi.

Ovakav događaj predstavlja značajan doprinos razvoju sportskog turizma, promociji grada Samobora i Republike Hrvatske te jačanju međunarodne prepoznatljivosti hrvatskog sporta. Projekt okuplja velik broj domaćih i stranih posjetitelja, partnera i medija, čime dodatno doprinosi gospodarskoj i turističkoj aktivnosti regije.

