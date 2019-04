Šef UFC-a potvrdio: Conor McGregor će se ponovno boriti

Jedan od popularnijih MMA-boraca na svijetu Conor McGregor vratit će se borbama u UFC-u, izjavio je predsjednik promocije Dana White u intervjuu za CNN kojeg je na društvenim mrežama podijelio i sam McGregor, piše Fightsite.

- Conor McGregor će se ponovno boriti - rekao je White i dodao kako će u narednim tjednima otputovati na Floridu gdje će razgovarati s Ircem licem u lice.

- Conor i ja komuniciramo svaki dan. Razgovarali smo cijeli ovaj tjedan… Pričali smo o mogućim borbama i kada bi se mogao vratiti.. Stvari su dobre između nas i uskoro ćemo nešto smisliti - poručio je optimistično šef UFC-a.

Podsjećamo McGregor je prošli mjesec šokirao objavom na Twitteru da se umirovljuje da bi samo tjedan dana kasnije poručio kako se ipak planira vratiti. Iznenadna odluka o umirovljenju bila je reakcija na odbijen zahtjev za udjelom vlasništva u promociji, no White tvrdi da on i njegova najveća zvijezda ipak uvijek uspiju doći do rješenja.

- Conor voli biti u položaju u kojem drži karte i radi ono što želi. I, znate, on i ja pronađemo način kako da radimo zajedno i ostvarimo planove - objasnio je White.

McGregor se nije borio od listopada kada je na UFC-u 229 u Las Vegasu poražen prisiljavanjem na predaju u četvrtoj rundi od prvaka lake kategorije Khabiba Nurmagomedova. Rivalstvo s Dagestancem kulminiralo je makljažom između timova nakon borbe, a nastavilo se nedavnim verbalnim ratom na društvenim mrežama kojeg je zbog žestokih riječi i uvreda osudio i White.

>> Pogledajte kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića!