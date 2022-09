Pogledajte zašto Ivica Vastić nikad nije zaigrao u dresu Hrvatske, otkrio nam sve o pozivu Ćire i HNS-a

Naš reporter Tomislav Dasović u Beču na stadionu Austrije Generali Areni sjeo je s Ivicom Vastićem, legendom austrijskog nogometa rodom iz Kaštela.

U intervjuu za Večernji, koji je sinoć objavljen za naše Premium korisnike, Vastić je otkrio i zašto nikad nije zaigrao za reprezentaciju Hrvatske te se prisjetio poziva koji mu je uputio Ćiro Blažević.

- Bio je upit iz HNS-a, ali zakasnili su. Već tada sam bio dobio poziv Austrije. Tko me nazvao? Mislim čak da je to čak bio gospodin Ćiro, koji me pokušao obrlatiti, ali ja sam odluku već bio donio i ljubazno sam mu se zahvalio na pozivu.

Govorio je i o utakmici s Hrvatskom na otvaranju Eura u Austriji 2008. godine u kojoj je nastupio te i danas sa sobom nosi velike emocije iz te večeri. Utakmicu Austrije i Hrvatske večeras u 20:45 Vastić će pratiti u Primoštenu, gdje boravi sa suprugom, a kako je u Beču najavio bitku na Prateru, pogledajte u videu.