IVICA VASTIĆ

Hrvat postao legenda austrijskog nogometa: HNS je zakasnio, a Ćiro me pokušao obrlatiti

- Bio je upit iz HNS-a, ali zakasnili su. Već tada sam bio dobio poziv Austrije. Tko me nazvao? Mislim čak da je to čak bio gospodin Ćiro, koji me pokušao obrlatiti, ali ja sam odluku već bio donio i ljubazno sam mu se zahvalio na pozivu.