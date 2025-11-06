Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DEBAKL ZAGREPČANA

Pogledajte što je Dinamo objavio poslije europske blamaže, ovo će razbjesniti navijače plavih

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.11.2025.
u 22:08

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon utakmice zagrebački klub se oglasio sa samo tri riječi: Danas nije išlo. To sasvim sigurno neće zadovoljiti i smiriti navijače zagrebačkih plavih jer njima već dugo vremena ne ide dobro...U HNL-u kiksaju svako malo, dok su sada u Europi doživjeli težak poraz i upitno je hoće li Kovačević ostati na klupi, teško da će Boban ovo tolerirati.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Europska liga Celta Vigo Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
22:21 06.11.2025.

Ulica vodi klub, vavodno je Jerko Leko zamjena, u tom slučaju bolje da se ne mijenja ništa

AI
airborne
22:18 06.11.2025.

Kovačević je opet dokazao da ne zna i ne može više dići Dinamo. Da ima u sebi i trunku poštenja i časti, sam bi dao ostavku, a ne čekao vritnjak pa da uzme otpremninu! sramota, o njemu smo svi imali puno bolje mišljenje!

AK
akšud
23:04 06.11.2025.

Zvonin Dinamo je promašaj! Rasturio je momčad iz prošle sezone, doveo sve i svašta, mnoge na posudbu, te obezvrijedio rad u omladinskom pogonu! Kovačević je tu sporedan! Prvih par utakmica na početku je na nešto ličilo, dok ga igrači nisu provalili, a onda Gorica, Lokomotiva, skoro i Osijek, sve doma, a onda Malme i ovo večeras.................!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja