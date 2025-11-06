Pogledajte što je Dinamo objavio poslije europske blamaže, ovo će razbjesniti navijače plavih

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon utakmice zagrebački klub se oglasio sa samo tri riječi: Danas nije išlo. To sasvim sigurno neće zadovoljiti i smiriti navijače zagrebačkih plavih jer njima već dugo vremena ne ide dobro...U HNL-u kiksaju svako malo, dok su sada u Europi doživjeli težak poraz i upitno je hoće li Kovačević ostati na klupi, teško da će Boban ovo tolerirati.

Danas nije išlo. pic.twitter.com/R7PwLLQX3p — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 6, 2025