Pogledajte kako su Dinamovi juniori trenirali penale u kampu Chelseaja

Dinamovi juniori u srijedu u Londonu igraju utakmicu četvrtfinala Lige prvaka mladih protiv Chelseaja, dvostrukog osvajača Uefine 'Youth League' i lanjskih finalista.

Ovo će biti najteže iskustvo za Dinamove nade ove sezone. Utakmica se igra u 16 sati, a prijenos je na Arenasportu.

- Ono što je sigurno je da nam je to najzahtjevnije iskustvo, i to zato što nam je – sljedeće na redu. Dolazi nam najteži suparnik, ali u možda najbolje vrijeme. Uspješno smo počeli sezonu, uspješno putujemo kroz nju, imamo veliko samopouzdanje, ali u okvirima skromnosti. Znamo mi protiv koga igramo, Chelsea je u zadnje četiri godine dvaput osvojio Ligu prvaka mladih, jednom ih je u finalu pobijedila Barcelona… Takvo iskustvo im puno znači, a mi to moramo nadomjestiti s našom voljom i karakterom koji nas je, zapravo, i doveo ovdje - kaže trener juniora Igor Jovićević za služebnu stranicu GNK Dinamo.

Dinamovi juniori su uoči sutrašnje utakmice četvrtfinala Lige prvaka mladih trenirali u kampu Chelseaja, a vježbali su pucanje jedanaesteraca.

Za ovakve utakmice niti ne treba posebna, dodatna motivacija…

– Nakon svega što smo dosad uspjeli napraviti, ovo nam mora biti bonus, nagrada za uloženi trud. A, kad se to sve zbroji, kad se taj trud spoji s individualnom kvalitetom koja se pretače u kolektivni duh, onda preskačemo i te, velike prepreke. Doista, kad pogledamo unatrag, dojmljivo je koliko je velikih imena ostalo 'po putu'. Evo, danas čitam španjolske medije, njihov juniorski prvak Atletico Madrid zapeo je na putu, a tu više nisu ni Tottenham, Benfica, PSG, Ajax… Mi smo među osam najboljih, moramo na to biti ponosni, ali istodobno i skromni, ponizni pa ući u 'fajt' s njima pa da vidimo kamo će nas odvesti naš karakter.

Zaključak je da u Englesku idete 'uživati u utakmici', ali uz veliku nadu u plasman u polufinale?

– Svjesni smo mi da i oni razmišljaju o nama, kao i mi o njima, o njihovoj individualnoj kvaliteti, jer doista su sjajna momčad. Bio sam i na jednoj i drugoj strani, dakle i u velikim i u manjim klubovima, sad sam trener… Znam kako akteri doživljavaju suparnika u svakakvim situacijama. Nije to samo u stilu 'postojim jedino ja i nitko drugi'. Htio bih da nas podcijene, da nas ne dožive kao, recimo, Liverpool ili Barcelonu. Respektiramo ih, ali vjerujemo u sebe i s takvim gardom idemo u London - zaključio je trener juniora Igor Jovićević.

