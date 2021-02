Podravka prošla dalje u Ligi prvakinja nakon odluke EHF-a

Europska rukometna federacija (EHF) registrirala je devet neodigranih utakmica u Ligi prvakinja rezultatom 10-0, te donijela odluku kako će sve ekipe iz grupne faze natjecanja nastaviti natjecanje u osmini finala. To znači da će Podravka Vegeta nastaviti natjecanje u elitnom europskom natjecanju.

Tako je rukometnom klubu Podravka Vegeta dodijeljena pobjeda rezultatom 10-0 protiv Ramnicu Valcee.

Svoju odluku EHF je obrazložio nemogućnošću odigravanja svih preostalih utakmica prve faze natjecanja. EHF je prilikom donošenja ove odluke uzeo u obzir napore svih klubova da se utvrde termini u kojima bi se odigrale utakmice zaostalih kola kao i trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

EHF je u potpunosti svjestan da je ovakva procedura neuobičajena. Upravo iz tog razloga odlučeno je da se svih 16 ekipa grupne faze, kvalificira u drugu fazu natjecanja, a među njima i Podravka Vegeta koja se nalazi na začelju B skupine.

Za usporediva natjecanja u muškoj konkurenciji (Liga prvaka i Europska liga) takve odluke još nisu donesene, a EHF se još uvijek nada da će uspjeti na vrijeme izvesti sve odgođene utakmice.

"Sezona 2020/21. pokazuje se izazovnom. Uvjeti se neprestano mijenjaju, a mi nastojimo pronaći najbolju od svih mogućnosti i odigrati što više utakmica. Sada ćemo ekipama ponuditi priliku za natjecanje u osmini finala, tada slijedi uobičajeno četvrtfinale ", objasnio je odluke predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

U posljednjem kolu natjecanja po skupinama rukometašice Podravka Vegete će 13. veljaće odmjeriti s crnogorskom Budućnosti.

Hrvatske prvakinje ne mogu biti bolje od osmog mjesta pa će u osmini finala igrati protiv pobjednica skupine A, a to će biti Rostov-Don, Metz ili CSM Bukurešt.

SKUPINA A

Krim Mercator (Slo) - Esbjerg (Dan) 0-10

Kristiansand (Nor) - Metz (Fra) 0-10

Rostov-Don (Rus) - Kristiansand (Nor) 10-0

CSM Bukurešt (Rum) - BBM Bietigheim (Njem) 10-0

Rostov-Don (Rus) - CSM Bukurešt (Rum) 0-10

Kristiansand (Nor) - BBM Bietigheim (Njem) 10-0

POREDAK:

1. Rostov-Don 19

2. Metz 18

3. CSM Bukurešt 17

4. Cargo Hungaria 16

5. Kristiansand 14

6. Esbjerg 10

7. Krim Mercator 7

8. BBM Bietigheim 3

SKUPINA B

Ramnicu Valcea (Rum) - PODRAVKA VEGETA (HRV) 0-10

Borussia Dortmund (Njem - Ramnicu Valcea (Rum) 0-10

Romnicu Valcea (Rum) - Borussia Dortmund (Njem) 0-10

POREDAK:

1. CSKA Moskva 23

2. Gyori 22

3. Brest 17

4. Odense 13

5. Budućnost 10

6. Ramnicu Valcea 8

7. Borussia Dortmund 7

8. PODRAVKA VEGETA 4