Po kvartu mi dovikuju, ali nije me ulazak u prvu momčad promijenio

Već neko vrijeme upozoravali su nas na jednog klinca u nogometnoj školi Dinama, skretali pozornost na Joška Gvardiola.

No nerijetko se događa da vam netko servira takve priče pa se razočarate, ali kad smo pogledali kako taj dečko sa samo 17 godina igra u prvoj momčadi plavih na pripremama koje su netom završile, uvjerili smo se da plavi imaju novog bisera koji je kao dijete došao iz Trešnjevke u Dinamo.

Jako je zadovoljio i trenera Nenada Bjelicu koji nam je rekao da će dečka zadržati uz prvu momčad, da će sigurno imati određenu, zacijelo doziranu, minutažu.

Kako se 17-godišnjak nosi s činjenicom da je upao u prvu momčad, da je odjednom pažnja javnosti usmjerena na njega?

Stoper ili lijevi bek?

– Ma ništa pretjerano, meni je i dalje sve isto, sve normalno, nije se dogodilo ništa što bi me sad trebalo dizati u nekakva nebesa. Držim da sam i dalje ostao čvrsto na zemlji, skroman i ponizan – kazao nam je Joško.

A u kvartu, kako tamo na vas gledaju?

– Ha-ha, pa kad izađem malo mi dovikuju, ali ništa posebno.

Kako ste podnijeli pripreme s prvom momčadi?

– Moram priznati da mi je u početku bilo malo teško, ali sam se u međuvremenu priviknuo. U međuvremenu se smanjivao i intenzitet treninga tako da je sve u redu.

Nekoć je bio lijevi bek, potom je postao stoper, a Bjelica ga je tijekom priprema isprobao na obje pozicije. Što biste za sebe rekli, jeste li lijevi bek ili stoper?

– Lijevi stoper.

Bio sam samo prosječan

No i na poziciji lijevog beka izgledali ste jako dobro.

– Možda je to vama tako izgledalo, ali mislim da je to bilo prosječno izdanje, da mogu i moram puno bolje – skromno kaže Gvardiol koji dosta dugo nije igrao na toj bočnoj poziciji. Pokazao je da može biti dominantan i u seniorskom nogometu kao što je u svojim uzrasnim kategorijama bio apsolutno dominantan. A on je kao kadet i juniorskoj ligi prvaka izgledao dominantno. Plavi su očito iznjedrili novog mladog igrača koji bi mogao napraviti velike stvari, zasad i ne zvuči kao netko tko bi rado što prije u inozemstvo. I Bjelica je najavio da će imati prilike, da će ostati u kadru prve momčadi.

– Volio bih ostati, budem li dobivao minutažu, bit ću sretan, ako ne, volio bih igrati u drugoj momčadi, da u drugoj ligi igram što više i naviknem se što prije na seniorski nogomet, pa na proljeće dobijem priliku u prvoj momčadi – zaključio je Joško.

