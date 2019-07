Najveći dobitak Dinamovih priprema je 17-godišnjak, a gubitnik je Iranac

Dinamo je odigrao zadnju utakmicu na pripremama u Sloveniji, spakirao torbe i nakon gotovo dva tjedna vratio se kući gdje će se momčadi priključiti Šunjić i Moro. Taj osnovni, najteži dio priprema, sada je iza plavih, još će do utakmice Superkupa s Rijekom, pa onda i do početka prvenstva koje počinje za dva tjedna, trener Nenad Bjelica raditi neke korekcije u igri.

Plavi su utakmicom s ruskim Orenburgom (2:2), sedmom momčadi ruske lige, zaključili pripreme. Pripremne utakmice i rezultati ionako nisu primarni, no uvijek je lijepo pobijediti. Ono što je Bjelici važnije, slaganje je momčad, balansiranje kadra, kako bi vidio s kojih će 11 napadati najjače suparnike. U pet utakmica vidjeli smo dosta dobrih stvari, ali bilo je i pogrešaka, što nije nimalo neočekivano kad su pripreme u tijeku.

Golovi kakvi se ne smiju primati

I u toj jučerašnjoj utakmici, igranoj po priličnoj vrućini, točno u podne, plavi su primili pogotke kakvi se ne smiju primati. U prvom dijelu pri prvom pogotku zadnja linija nije bilo dobro postavljena i izbačena je dubinskom loptom iza njezinih leđa. Zaspao je i vratar Livaković, da je na vrijeme krenuo lako bi pokupio tu loptu, ovako ga je lako matirao napadač ruske momčadi. Valja napomenuti da se u 23. minuti ozlijedio Petar Stojanović i šepajući napustio travnjak, ali izgleda da nije ništa ozbiljnije. Plavi su tako izgubili prvo poluvrijeme. Bjelica je zaigrao sa sastavom: Livaković – Stojanović (od 23. Pinto), Theophile, Perić, Leovac – Kadzior, Ademi, Gojak – Hajrović, Gavranović, Oršić, kasnije su još u igru ušli Ćuže, Marin, Lešković, Gvardiol, Šitum, Majer, Gjira, Atiemwen, Petković i Andrić.

Početkom nastavka plavi su izjednačili lijepim pogotkom Damiana Kadziora, ljevicom je pogodio suprotni gornji kut, kasnije su mogli i povesti, ali Marin nije uspio realizirati dobru priliku, a potom su ponovo sami sebi zabili gol, Perić je išao glavom vraćati loptu Livakoviću, nije vidio da je vratar otišao s vrata pa je lopta prošla pored njega i Rusi su došli do novog vodstva. Mogli su plavi lako izjednačiti, no triput su pucali u blok suparnika, ali su onda preko Ćužea u 71. uspjeli doći do 2:2 i remija za kraj priprema, što je svakako bolje od poraza.

- Za kraj smo imali čvrstu, mušku utakmicu s agresivnom momčadi kakve će nas čekati u europskim utakmicama. U prvom smo poluvremenu imali problema u ofenzivnom dijelu, pa smo nešto promijenili u nastavku te bili dominantniji – kazao je trener Bjelica.

Nakon ovih priprema obično se podvlači crta, slažu dojmovi o pojedinim igračima. Ako je netko profitirao tim pripremama, onda je to svakako mladi Joško Gvardiol. Taj 17-godišnjak pokazao je sjajan talent, fizičku snagu, čvrst i točan pas, a jako je upotrebljiv i na stoperskoj poziciji, ali i kap lijevi bek. Bjelica za to mjesto i dalje čeka još jedno pojačanje.

Čekaju se novi odlasci

Ako je netko gubitnik, onda je to Iranac Sadegh Moharrami. Ionako je imao jaku konkurenciju – Pinta i Stojanovića, a potkraj priprema se i ozlijedio te će s travnjaka izbivati četiri do šest tjedana, a onda će teško ugroziti spomenute konkurente. Nisu ni ove pripreme prošle bez priča o tome tko bi mogao otići, tko doći, no činjenica je da je zasad otišao samo Rrahmani, a najbliži odlasku su i dalje Olmo i Livaković. Iako, do kraja kolovoza bit će još puno pričao o odlascima, puno više nego o dolascima.

Napomenimo da je na jučerašnju utakmicu stigla i skupina navijača plavih, bili su na svojoj uobičajenoj poziciji u kutu iza ograde stadiona, ali onda je došlo do naguravanja s policijom pa su stigle interventne snage i sve smirile, neki su Bad Blue Boysi i privedeni...

Pripremne utakmice Dinama

Dinamo - Olimpija (Slovenija) 2:1

Dinamo - Cracovia (Poljska) 0:1

Dinamo - Austria (Austrija) 2:0

Dinamo - Dekani (Slovenija) 10:0

Dinamo - Orenburg (Rusija) 2:2